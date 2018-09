„Trakų“ treneris: net ir be vienuolikos žaidėjų treniruotės gali būti visavertės

Tiesa, tas pasiruošimas savotiškas - ekipos vyriausiasis treneris priverstas treniruočių procesą vykdyti be vienuolikos ekipos žaidėjų, kurie šiuo metu laiką leidžia su Lietuvos nacionaline vyrų, Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) ir Lietuvos jaunių (iki 19 metų) rinktinėmis.



Kita vertus, į treniruočių procesą sugrįžo paskutines dvejas rungtynes praleidęs Diniaras Bilialetdinovas. Didžiausia „Trakų“ žvaigždė buvo priversta grįžti į Rusiją tam, kad prasitęstų vizą bei toliau su „Trakais“ galėtų siekti A lygos bronzos medalių.



„Be abejo, situacija nėra lengva, tačiau iš to jokių problemų nedarau. Kadangi į rinktines išvykusių yra tiek daug, kartu su A komanda treniruojasi ir B ekipos vaikinai. Jų pastangos, motyvacija kasdien verčia mane pagalvoti apie tai, kuris yra arčiausiai A komandos. Daugiausiai dirbame fiziškai ir taktiškai. Patikėkite, net ir be vienuolikos žaidėjų treniruotės gali būti visavertės“, - oficialiai klubo svetainei kalbėjo „Trakų“ vyriausiasis treneris Kibu Vicuna.



- Treneri, esate minėjęs, jog stebėjote Lietuvos akistatą su Serbija. Kaip patiko Modesto Vorobjovo pasirodymas?



- Pradėkime nuo to, kad antrasis kėlinys Lietuvos rinktinei buvo geresnis nei pirmasis ir sakyčiau, kad nemaža dalimi tai Modesto nuopelnas. Komanda aikštės vidury tapo agresyvesnė, o ir žaidimas su kamuoliu tapo produktyvesnis.



- Į „Trakų“ rikiuotę grįžo Diniaras Bilialetdinovas. Kiek svarbu buvo sulaukti šio futbolininko?



- Žinoma, svarbu. Jis praėjusį ketvirtadienį grįžo iš Rusijos ir ruošiasi sėkmingam sezono finišui. Be abejo, mes laimingi, kad jis grįžo.



- Grįžkime prie A lygos reikalų. Per paskutiniąsias devynerias sezono rungtynes net penkeriose laukia „Sūduva“ ir „Žalgiris“. Ar tai reiškia, kad paskutinėse rungtynėse su „Stumbru“ prarasti du taškai gali turėti lemiamą įtaką galutinei rikiuotei?



- Tikiu, kad iki sezono pabaigos „Trakai“, „Stumbras“ ir „Kauno Žalgiris“ bus arti vienas kito, tačiau nemanau, kad tos lygiosios padarė lemiamą įtaką. Reikia turėti omeny, kad su abiem komandomis mes dar žaisime, abi Kauno komandos žais tarpusavyje ir pan. Lengva nebus, bet mes esame teisingame kelyje - tai svarbiausia.



- Ar stebite LFF taurės batalijas? Klausiu dėl to, kad jau netrukus gali paaiškėti, ar ketvirtą vietą užėmusi komanda bus apdovanota kelialapiu į UEFA Europos lygos atranką.



- Nors mūsų LFF taurės turnyre nebėra, bet jis gali suteikti papildomą galimybę. Žinoma, kad domiuosi - kai kurie atsakymai gali būti pateikti jau šį savaitgalį, tačiau toli gražu ne visi, nes mes negalime būti tikri, jog galutinėje rikiuotėje „Stumbras“ bus aukščiau už „Kauno Žalgirį“. Šiandien atrodo taip, bet niekas nežino, kaip bus rytoj. Beje, grįžtant prie mūsų pačių, tai mes fokusuojamės į trečią vietą. Apie kitas vietas negalvojame.