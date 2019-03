Futbolo rinktinės tikslas – nepralaimėti Liuksemburgui

Paskutinę pergalę oficialiose rungtynėse beveik prieš pustrečių metų iškovoję lietuviai prieš akistatą su Liuksemburgu karo kirviais nemosavo, o naujasis Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Valdas Urbonas pripažino, kad debiutinėse rungtynėse jį tenkintų bet koks teigiamas rezultatas.

Permainų gūsis

"Žinome dabartinę rinktinės padėtį, mūsų pasirodymą paskutiniuose atrankos cikluose, – praėjusį antradienį vykusioje spaudos konferencijoje sakė V.Urbonas. – Todėl noriu, kad pradėtume nuo mažų tikslų, o jų siekdami galėtume augti. Mano pagrindinė užduotis – ruoštis artimiausioms rungtynėms ir jose siekti geriausio rezultato. Norime ir stengsimės su kiekvienu varžovu kovoti dėl taškų, bet nenoriu nieko žadėti, nes tokiu būdu galime tapti situacijos įkaitais. Esu linkęs nuosekliai eiti nuo rungtynių prie rungtynių, o kiek tų taškų surinksime, tiek ir bus."

Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pastaruoju metu savo gerbėjų nedžiugino. Pergalę oficialiose rungtynėse lietuviai pasiekė 2016 m. spalio 11 d., kai savo aikštėje 2:0 įveikė Maltos rinktinę. Po to Edgaro Jankausko treniruota rinktinė pateko į juodą nesėkmių ruožą ir per likusias septynerias atrankos varžybų rungtynes patyrė šešias nesėkmes ir tik kartą sužaidė lygiosiomis (su Malta 1:1). Dar niūresnis buvo lietuvių pasirodymas Tautų lygos varžybose. C divizione Lietuvos rinktinė susitiko su pajėgiomis Serbijos, Rumunijos bei Juodkalnijos ekipomis ir pralaimėjo visas šešerias rungtynes.

Lietuvos futbolo federacijos vadovai šių metų vasarį pristatė visuomenei naują rinktinės strategą V.Urboną. O prieš rungtynes su Liuksemburgu 51 metų futbolo specialistas atvertė kortas ir supažindino žiniasklaidos atstovus su savo asistentais. Kvietimą dirbti nacionalinėje rinktinėje priėmė praėjusius du sezonus Lietuvos jaunimo rinktinės vyriausiajam treneriui asistavęs Andrius Skerla. Fizinio rengimo treneriu paskirtas Šarūnas Bičiušas, Lietuvos rinktinės vartininkų treneriu tapo Anglijos "Premier" lygos "Brighton" klubo jaunuosius vartininkus treniruojantis Justinas Gasiūnas, o rinktinės analitiko poziciją užėmė Vokietijoje gyvenantis Lukas Žėkas.

"Manau, kad mano pasirinkti žmonės turi noro ir kompetencijos atlikti jiems priskirtą darbą. A.Skerla turi didelę patirtį kaip žaidėjas, taip pat jau ne vienerius metus dirba trenerio darbą ir yra pribrendęs žengti į aukštesnį lygį. Š.Bičiušas ne vienerius metus buvo jaunimo rinktinės fizinio rengimo treneriu, tad jam darbas nacionalinėje rinktinėje taip pat yra žingsnis į priekį. J.Gasiūnas jau devynerius metus gyvena ir dirba Anglijoje, bet jis taip pat daug bendrauja su Lietuvos treneriais, žino mūsų futbolo nūdieną. Manau, kad jo prisijungimas duos tam tikrų potėpių, modernesnių tendencijų. L.Žėkas studijavo futbolo žaidimo analizės mokslus Kelno universitete, dirbo Vokietijos futbolo federacijoje ir šios šalies 17-mečių rinktinėje. Neabejoju, kad galėsime iš jo pasisemti įdomių idėjų, matysime, kaip geriau organizuoti analitikos darbo sektorių Lietuvoje", – teigė V.Urbonas.

Patirties ir jaunystės lydinys

Naujas rinktinės trenerių štabas su žaidėjais susitiks kovo 18 d. Vokietijoje. Netoli sienos su Liuksemburgu įsikūrę lietuviai turės tris dienas pasirengti, o ketvirtadienį Liuksemburge surengs paskutinę treniruotę. Pasak V.Urbono, per keturias dienas reikės ne tik susipažinti su komanda, bet ir nustatyti optimalią sudėtį, sutelkti futbolininkus vienam tikslui. "Manau, kad pradėsime nuo paprasčiausių dalykų, tikrai nesistengsiu sukurti kažko sudėtingo. Svarbiausia, kad mes tikėtume tuo, ką darome, kaip žaidžiame", – pareiškė naujasis Lietuvos rinktinės strategas.

Būsime pasiruošę kautis dėl pergalės, bet pozityvus, teigiamas rezultatas irgi nebūtų mums blogai.

Lietuvos rinktinės sudėtyje naujiems iššūkiams ruošis ne tik senbuviai – Arvydas Novikovas, Fiodoras Černychas, Ernestas Šetkus ir kt., bet ir keli naujokai. Pirmą kartą į nacionalinę komandą pakviestas geriausiu 2018 m. Lietuvos jaunuoju futbolininku išrinktas Justinas Marazas, žaidžiantis Lenkijos "Ekstraklasa" lygos klube Plocko "Wisla". Taip pat su nacionaline rinktine pirmą kartą plušės Kauno "Stumbro" gynėjas Rimvydas Sadauskas, kvietimo į nacionalinę komandą sulaukė ir prie Marijampolės "Sūduvos" klubo šią žiemą prisijungęs 19-metis futbolininkas Paulius Golubickas.

V.Urbonas sugrąžino į rinktinę ir kelis vyresnius futbolininkus. Po šešerių metų pertraukos į rinktinę grįžta 31 metų gynėjas Mindaugas Palionis, atstovaujantis Vokietijos antrosios "Bundesliga" klubui "Jahn Regensburg". Po trejų metų pertraukos prie Lietuvos rinktinės prisijungė ir 34 metų Vilniaus "Žalgirio" saugas Saulius Mikoliūnas, kvietimo sulaukė pernai rinktinėje nežaidęs 28 metų gynėjas Vytautas Andriuškevičius.

"Didelis privalumas, kad dauguma žaidėjų aktyviai dalyvauja savo klubų rungtynėse, turi žaidybinės praktikos, nes mūsų rinktinei visais laikais pavasaris būdavo sudėtingas metas", – sakė V.Urbonas.

Atsargūs lūkesčiai

Vis dėlto kalbėdamas apie mačą su Liuksemburgu treneris buvo gan atsargus: "Analizuodami varžovų žaidimą, pagrindinį dėmesį skyrėme Tautų lygos rungtynėms. Pastebėjome, kad tai labai kovinga komanda, matosi, kad tie žmonės kojos nepatrauks ir kiekvienoje dvikovoje kovos iki galo. Varžovų sudėtyje yra ir aukšto individualaus meistriškumo futbolininkų, žaidžiančių Prancūzijos, Vokietijos čempionatuose. Be to, matosi ir trenerio darbas, tam tikra taktinė schema. Akivaizdu, kad mūsų laukia labai rimtos rungtynės, o Liuksemburgas nėra ta komanda, kuri būtų mums lengvai įveikiama."

Atrankos į 2018 m. pasaulio čempionatą varžybose būsimi lietuvių varžovai iškovojo vieną pergalę (1:0 įveikė Baltarusiją), tris kartus sužaidė lygiosiomis (su Baltarusija, Bulgarija ir Prancūzija) ir patyrė šešias nesėkmes. Praėjusių metų rudenį UEFA Tautų lygos D diviziono 2-oje grupėje Liuksemburgas surinko 10 taškų (iš 18 galimų) ir ne tik du kartus įveikė San Mariną, bet ir nugalėjo Moldovos rinktinę. Sėkmingas pasirodymas tarptautinėse varžybose lėmė, kad FIFA pasaulio rinktinių reitinge Liuksemburgo rinktinė per paskutinius dvejus metus iš 130 pozicijos pakilo į 87-ą. Lietuvos rinktinė FIFA reitinge šiuo metu užima 132 vietą.

"Visgi tikiu, kad mūsų žaidėjai norės kuo geriau startuoti, nes tai duotų gerą impulsą tolesniems veiksmams. Man irgi svarbu gerai pradėti darbą rinktinėje, nes lūkesčiai yra dideli, visi laukia rezultato. Manau, kad mes būsime pasiruošę kautis dėl pergalės, bet pozityvus, teigiamas rezultatas irgi nebūtų mums blogai", – lygios rungtynių baigties nesikratė V.Urbonas.

Rungtynės su Liuksemburgu šį penktadienį įvyks 21.45 val. Kovo 25 d. lietuviai draugiškose rungtynėse svečiuose susitiks su Azerbaidžano rinktine.

Lietuvos rinktinė

Vartininkai:

Ernestas Šetkus (Haifos "Hapoel", Izraelis)

Džiugas Bartkus (Kirjat Šmonos "Hapoel Ironi", Izraelis)

Emilijus Zubas (Tel Avivo "Bnei Yehuda", Izraelis)

Gynėjai:

Algis Jankauskas (Marijampolės "Sūduva")

Rolandas Baravykas (Vilniaus "Žalgiris")

Markas Palionis ("Jahn Regensburg", Vokietija)

Rimvydas Sadauskas (Kauno "Stumbras")

Linas Klimavičius (Bukarešto "Dinamo", Rumunija)

Vaidas Slavickas (Marijampolės "Sūduva")

Valdemar Borovskij (Vilniaus "Riteriai")

Vytautas Andriuškevičius (Marijampolės "Sūduva")

Saugai:

Vykintas Slivka (Edinburgo "Hibernian", Škotija)

Artūras Žulpa (Kostanajaus "Tobol", Kazachstanas)

Donatas Kazlauskas (Vilniaus "Riteriai")

Deimantas Petravičius ("Falkirk", Škotija)

Modestas Vorobjovas (Vilniaus "Žalgiris")

Mantas Kuklys (Taldykorgano "Žetysu", Kazachstanas)

Saulius Mikoliūnas (Vilniaus "Žalgiris")

Justinas Marazas (Plocko "Wisla", Lenkija)

Puolėjai:

Arvydas Novikovas (Balstogės "Jagiellonia", Lenkija)

Fiodor Černych (Maskvos "Dinamo", Rusija)

Nerijus Valskis (Tel Avivo "Hapoel", Izraelis)

Paulius Golubickas (Marijampolės "Sūduva")