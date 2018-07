Futbolininkas K. Laukžemis pasirašė sutartį su Ispanijos aukščiausios lygos klubu

Tiesa, 2018-2019 metų sezoną futbolininkas turėtų pradėti ne Ispanijoje, o Kroatijos aukščiausios lygos Pulos „Istra“ klube, kurį neseniai įsigijo „Baskonia-Alaves“ grupė.

K. Laukžemis „Sūduvoje“ rungtyniavo nuo 2015 metų, o geriausi karjeroje jam buvo 2017-ieji. Pernai puolėjas „Sūduvai“ įvairiuose turnyruose iš viso pelnė 18 įvarčių ir buvo išrinktas geriausiu A lygos metų žaidėju.

2018-aisiais A lygoje K. Laužemis spėjo pelnyti 6 įvarčius ir atlikti 4 rezultatyvius perdavimus. Be to, šiemet puolėjas debiutavo ir Lietuvos rinktinėje, o per rungtynes su Latvija pelnė savo pirmąjį įvartį nacionalinėje komandoje.

„Karolis pernai labai daug prisidėjo, kai tapome Lietuvos čempionais, todėl, atsiradus galimybei persikelti į aukštesnę lygą, nedarėme kliūčių, - sakė „Sūduvos“ prezidentas Vidmantas Murauskas. - Džiaugiamės, kad mūsų žaidėjas gavo progą pasirašyti kontraktą su Ispanijos aukščiausios lygos kubu, juk per visą Lietuvos futbolo istoriją tokių atvejų buvo vos keletas. Tikimės, kad naujame klube Karolis dar patobulės, o tai bus naudinga ir Lietuvos rinktinei. Mes Karolio išvykimui ruošėmės, apie tai buvo galvojama, tai buvo planuojama, todėl į „Sūduvą“ neseniai ir atvyko du nauji futbolininkai, kurie, tikimės, taps tinkama pamaina. Karoliui linkime kuo didžiausios sėkmės, labai malonu, kad tokia galimybė atsivėrė „Sūduvos“, A lygos žaidėjui, tad tik sėkmės, ir tik pirmyn“.