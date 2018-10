E. Jankauskas: norime mušti įvarčius

Prieš ją rinktinės treneris Edgaras Jankauskas ir saugas Arvydas Novikovas pasidalijo nuomone apie būsimas kovas su Rumunija ir Juodkalnija.

„Kaip visada vienintelis mūsų tikslas yra siekti pergalės žaidžiant gerai. Šios rungtynės – ne išimtis. Tai bus paskutinės dvejos rungtynės šiemet namuose. Labai laukiame ir tikimės sirgalių palaikymo”, - sakė E. Jankauskas.

Pasak trenerio, svarbiausia bus gerai žaisti, nenusileisti kovojant.

„Po pirmųjų dvejų UEFA Tautų lygos rungtynių išvados akivaizdžios. Per pirmąsias rungtynes atidavėme labai daug jėgų. Deja, nepasiekėme rezultato, kuris mus tenkintų. Su Serbija žaidėme gerai. Per antrąsias jautėme pirmųjų rungtynių nuovargį. Jos buvo mažiau sėkmingos. Norime taškų, norime mušti įvarčius. To sieksime ir per ateinančias rungtynes”, - sakė E. Jankauskas.

Kalbėdamas apie artimiausius varžovus rumunus, su kuriais UEFA Tautų lygoje Lietuva žais pirmąsyk, E. Jankauskas pabrėžė stipriąsias jų puses, tačiau taip pat sakė tikįs, kad pavyks realizuoti ir savo progas.

„Tai – labai agresyvi, techniška komanda, kuriai patinka kontroliuoti kamuolį. Galbūt nekontroliuosime kamuolio daugiau už juos. Aišku, taip pat norime atakuoti, kurti atakas. Žinome, kad šioje aikštėje mums tai išeina. Tikimės progas realizuoti”, - sakė treneris.

Panašiai kalbėjo ir A. Novikovas. „Rumunija - stipri komanda ir labai techniška. Jiems patinka žaisti su kamuoliu. Jei mes jiems neleisime daug žaisti su kamuoliu, manau, mums pavyks laimėti”, - sakė A. Novikovas.

E. Jankauskas taip pat reiškė viltį, kad jau rungtynes su rumunais žais vienas komandos lyderių Fedoras Černychas.

„Dar liko kelios dienos. Fedoras jau žaidė keletą minučių pastarosiose savo klubo rungtynėse. Kokių nors recidyvų nėra. Tikimės, kad viskas bus gerai”, - sakė Lietuvos rinktinės treneris.

Rungtynes su Rumunija lietuviai žais spalio 11 d., o su Juodkalnija – 14 d. Abu mačai LFF stadione Vilniuje prasideda 21.30 val., tačiau žiūrovai kviečiami rinktis anksčiau. Bilietus platina „Tiketa”.