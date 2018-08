Žuvusių žurnalistų kelyje – deimantai ir šėšėlinė Kremliaus armija

Vairuotojas sugebėjo pabėgti

Pirmadienį vienoje skurdžiausių pasaulio valstybių rasti nužudyti žurnalistai Kirilas Radčenka, Aleksandras Rastorgujevas ir Orchanas Džemalis. Visi jie – buvusio rusų oligarcho, dabar užsienyje gyvenančio Michailo Chodorkovskio inicijuoto žurnalistinių tyrimų organizacijos Tyrimų valdymo centro bendradarbiai.

Kaip pranešė CAR vyriausybės atstovas Ange Maxime'as Kazagui, su samdytu vietos vairuotoju keliavusius žurnalistus užpuolė devyni asmenys, dėvėję vietos gyventojų nešiojamas skaras, bet nekalbėjo nė viena iš valsgtybiniių CAR kalbų – nei prancūzų, nei sangų.

Pasak A.M.Kazagui, vienas žurnalistas įnirtingai priešinosi ginkluotiems vyrams, norėjusiems atimti iš jų filmavimo įrangą. Vienas iš žurnalistų žuvo įvykio vietoje, o dar du vėliau mirė nuo patirtų žaizdų.

Rusijos oficialūs pareigūnai, remdamiesi informacija iš CAR, pranešė, kad ant nužudytų rusų žurnalistų kūnų neaptikta jokių kankinimo žymių – tik šautinės žaizdos.

Incidento aplinkybes pareigūnams papasakojo žurnalistų vairuotojas, kuris buvo sužalotas, bet sugebėjo pasprukti nuo užpuolikų.

Mistinis Martinas padėjo trijulei rasti vairuotoją ir tvirtino susitaręs, kad visuose kelių postuose rusai būtų praleisti.

Kaltę verčia žuvusiesiems

Norėdami suprasti kolegų mirties aplinkybes, jų bendradarbiai pabandė atkurti paskutines K.Radčenkos, A.Rastorgujevo, O.Džemalio gyvenimo dienas.

Liepos 27-ąją žurnalistų komanda nuskrido į CAR. Pirmadienį trijulė iš sostinės nuvyko į Sibiu miestą, esantį šiaurės vidurio regione, kurį kerta pagrindinis greitkelis tarp Kaga Bandoro ir sostinės Bangio.

Vakarop, apie 17.45 val. vietos laiku, jie išsiruotė į Dekoa, esančią į šiaurę nuo Sibiu. Su tyrimu susijęs šaltinis tikino, kad komanda buvo perspėta nevažinėti tokiu vėlyvu metu.

Būtent šį faktą pabrėžia oficialūs CAR atstovai. A.M.Kazagui sakė, kad labai tikėtina, jog žurnalistai tapo kurios nors iš šalies teritoriją faktiškai kontroliuojančių kovotojų grupuočių aukomis. Jos esą stato užkardus keliuose ir iš norinčiųjų pravažiuoti reikalauja išpirkos. "Mano požiūriu, jie prisiėmė riziką, kurią buvo labai prastai įvertinę", – oficialiai aiškino CAR vyriausybės atstovas.

Kita versija – žurnalistus galėjo nužudyti vietos gyventojai, įniršę dėl to, kad CAR dirbantys rusų konsultantai išvakarėse nužudė vieną vietos gyventoją.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad nei patys žurnalistai, nei tie, kurie rėmė jų kelionę, neinformavo Rusijos pareigūnų, kad jie bus toje šalyje. "Savo kelionės tikslu jie nurodė turizmą", – sakė M.Zacharova.

Maskvoje atkakliai tvirtinama, esą trejetas žurnalistų nužudyti siekiant apiplėšti – jie vežėsi brangią filmavimo techniką, norėta pagrobti jų automobilį.

Kolegų teigimu, filmavimo grupė iš tikrųjų turėjo nemažai geros technikos ir 8,5 tūkst. JAV dolerių grynaisiais. Tiesa, JT misijos atstovai, kurie ir rado nužudytuosius, nesuteikė duomenų apie daiktus, rastus incidento vietoje.

Tačiau žurnalistų kolegos iš Tyrimų valdymo centro neabejoja: trijulė buvu nužudyta, nes tyrė privačios karinės struktūros "Wagner" veiklą. "Wagner" laikoma šešėline Kremliaus kariuomene, kurios samdiniai veikia daugelyje karštųjų pasaulio taškų, įskaitant Siriją ir Ukrainą.

"Wagner" susijusi su prieštaringai vertinamu Sankt Peterburgo verslininku Jevgenijum Prigožinu, dar vadinamu Vladimiro Putino virėju, be kita ko, tvarkančiu Rusijos prezidento verslo reikalus.

Ką veikia Rusija CAR?

Istoriškai pagrindinė tarptautinė žaidėja CAR yra Prancūzija, tačiau pernai gruodį Rusija ėmėsi oficialaus vaidmens: Jungtinės Tautos (JT) įgaliojo ją tiekti ginklus šalies ginkluotosioms pajėgoms ir vykdyti karių apmokymą.

Šis mandatas suteiktas su sąlyga, kad Maskva rems teisėtą CAR valdžią, o ne sukilėlius.

2018-ųjų pradžioje iš Rusijos į CAR devyniais lėktuvais buvo nuskraidinta amunicijos, ginkluotės, karo ekspertų. Rusams buvo pavesta apmokyti du CAR vyriausybinės armijos batalionus – po 1,5 tūkst. karių kiekvieną. Dar keliasdešimt rusų saugo CAR prezidentą Faustiną-Archangę Touaderą ir konsultuoja saugumo klausimais.

Dauguma į CAR atvykusių rusų buvo pasamdžiusios kompanijos "Sewa Security" ir "Lobaye Ltd". CAR karių rengimu užsiima "Wagner". Visos trys kompanijos siejamos su J.Prigožinu.

Pernai rudenį CAR ir Rusijos santykiuose atsirado įtampos. Be kita ko, CAR vadovai išreiškė pageidavimą, kad Maskva aktyviau dalyvautų kuriant humanitarinę infrastruktūrą ir vystant energetikos projektus. Be to, pradėjo aiškėti, kad Rusija ieško galimybių tartis su sukilėliais be centrinės valdžios žinios. Tikslas esą vienas – jų kontroliuojamose teritorijose išgauti naudingąsias iškasenas. Nors CAR yra viena skurdžiausių planetos valstybių, jos teritorijoje esama aukso, urano ir juodųjų deimantų klodų – šių brangakmenių kasama tik Brazilijoje. Iki 2013 m. CAR buvo pagrindinė deimantų tiekėja Rusijai.

Auksas bet kokia kaina

Balandį Prancūzijos radijas "Europe1" paskelbė, kad į CAR buvo atskraidinti ne tik rusų kariniai ekspertai, bet ir civiliai, kurie tariasi su sukilėliais dėl galimybės jų kontroliuojamoje teritorijoje išgauti deimantus, auksą.

"Africa Intelligence" duomenimis, rusai yra sutarę su CAR išgauti Ndasimo telkinyje esantį auksą. Ilgus metus šiame telkinyje dirbo Kanados kompanija "Axmin", tačiau 2012-ųjų gruodį "Seleka" gaujos pradėjo puldinėti užsieniečius ir ilgainiui užėmė telkinio teritoriją. Primityviomis priemonėmis išgaudami auksą suikilėliai per mėnesį juodojoje rinkoje parduodavę jo po 15 kg gaudavo apie 350 tūkst. JAV dolerių.

Mainais už Ndasimo telkinio sugrąžinimą Rusija CAR vadovybei, be kita ko, esą pasižadėjusi užtikrinti tvarką teritorijoje.

Dėl analogiško tikslo – išgauti auksą – pernai lapkritį susitarė Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas ir Sudano prezidentas. Netrukus Sudano vyriausybė ir rusų bendrovė "M-Invest" pasirašė konsesijos susitarimą dėl aukso gavybos keliuose telkiniuose, o į Afrikos šalį išvyko pastarosios specialistai, lydimi "Wagner" samdinių.

2016 m. Sudanas buvo trečiojoje vietoje Afrikoje pagal šalyje esančius aukso klodus, tačiau kone nuo pat nepriklausomybės paskelbimo 1956-aisiais šalį drasko pilietinis karas. Esama duomenų, kad į Sudaną nuvykę "Wagner" samdiniai ne tik saugo aukso klodų tyrimu užsiimančius geologus. Pagal panašią schemą dirbama ir Sirijoje: aukščiausiu lygiu sutarta, kad "Wagner" atkovojus iš islamistų naftos ir dujų telkinių turtingas teritorijas, Rusija įgyja teisę į ketvirtį šių išteklių.

Kas yra mistinis Martinas?

Nužudytieji žurnalistai planavo CAR likti iki rugpjūčio vidurio. Liepos 28-ąją iš Kasablankos į CAR sostinę atskridusi komanda jau kitą dieną vyko į Berengo vietovę, kur yra turistų lankomas buvusio CAR diktatoriaus Jeane-Bedel Bokassa kapas.

Šioje teritorijoje, kurią kontroliuoja grupuotės, anksčiau priklausiusios musulmoniškajai sukilėlių organizacijai "Seleka", esama deimantų klodų. Jų įsisavinimu rūpinasi rusų bendrovė "Lobaye Ltd", o saugumu – "Wagner" samdiniai.

Tačiau į bazę žurnalistai nebuvo įleisti, nes neturėjo atitinkamos akreditacijos. Grįžusius į viešbutį Berenge žurnalistus sulaikė vietos policija – esą dėl neteisėtos filmavimo įrangos naudojimo, tačiau rusams pavyko išsipirkti. Naktį į pirmadienį jie paskutinį kartą telefonu bendravo su kolegomis iš Maskvos. Kolegos Maskvoje tikri: filmavimo komanda buvo patyrę žurnalistai, dirbę pagal gerai apgalvotą planą.

Pirmadienį trijulė ketino vykti į Bambario miestą, esanti už 400 km nuo sostinės, kur turėjo susitikti su JT misijoje dirbančiu konsultantu, vardu Martinas. Jį filmavimo grupei rekomendavę keli CAR dirbantys europiečiai žurnalistai.

Mistinis Martinas, kurio pavardės nežino Tyrimų valdymo centro darbuotojai, padėjo trijulei rasti vairuotoją ir tvirtino susitaręs, kad visuose kelių postuose rusai būtų praleisti. Jis esą turėjo suteikti žurnalistams daugiau žinių apie Ndasimo telkinį ir padėtį nufilmuoti jį. Pasklidus žiniai, kad rusai nužudyti, jų kolegoms nepavyko susisiekti su Martinu.

Kelionės maršrutas iki Bambario driekėsi per Sibiu miestą, ties kuriuo jie turėjo pasukti į rytus, tačiau čia jie kažkodėl nuvažiavo šiaurės kryptimi, Kaga Bandoro miesto link. Pavažiavus vos 23 km, jie ir rasti nužudyti.

Skurdas ir turtai

Tarpkonfesinis konfliktas CAR drasko nuo 2003-iųjų, o suaktyvėjo 2013 m., kai musulmoniškosios "Seleka" kariai užėmė sostinę ir nuvertė krikščionį prezidentą Francois Bozize. Po to buvo įkurti kariniai daliniai, kurie pradėjo musulmonų represijas.

"Human Right Watch" ekspertai regioną, kuriame nužudyti žurnalistai, vadina vienu saugesnių.

Tiesa, neatmetama tikimybė, kad žurnalistai galėjo būti nužudyti ne dėl savo veiklos, bet dėl tautybės: kai kuriose sukilėlių grupuotėse Maskvos parama oficialiai CAR valdžiai esą traktuojama kaip paliaubų pažeidimas.

Vienas CAR dirbantis europietis žurnalistas, saugumo sumetimais neatskleidęs savo pavardės, su nužudytųjų kolegomis pasidalijo įžvalgomis, kad vietos sukilėliai pajėgūs suprasti, kokių politinių padarinių turėtų užsienio žurnalistų nužudymas. Pastarąjį kartą toks nusikaltimas įvykdytas 2014-aisiais.

Versiją, kad trijulės žudikų ar nusikaltimo užsakovų veikiausiai reikia ieškoti ne tarp CAR sukilėlių, stiprina ir kita žūtis. Balandį Jekaterinburge mistinėmis aplinkybėmis iš penkto aukšto namo iškrito ir vėliau ligoninėje mirė žurnalistas Maksimas Borodinas. Kaip ir CAR nužudyti jo kolegos, vietos laikraščio "Novy Den" žurnalistas tyrė "Wagner" veiklą Sirijoje. Pernai spalį jis per plauką išgyveno po pasikėsinimo.