Vyras teisme prisipažino raginęs surengti išpuolį prieš mažąjį britų princą

Jis tam „Telegram“ programėlėje pasidalijo keturmečio nuotrauka ir jo mokyklos adresu. Džordžas yra princo Viljamo ir kunigaikštienės Kate sūnus. Jis po savo senelio princo Čarlzo ir savo tėčio yra trečiasis sosto įpėdinių eilėje.

Kaltinamasis taip pat kvietė rengti atakas apnuodytais ledais ir išpuolius futbolo stadionuose. Prokuratūra, be to, kaltina britą ketinimais vykti į Siriją ir prisijungti prie „Islamo valstybės“ (IS).

Bedarbis interneto dizaineris buvo sulaikytas praėjusį lapkritį. Jam pateikti kaltinimai dėl teroristinio nusikaltimo rengimo ir paramos rengiant teroristinį nusikaltimą. Nuosprendis bus skelbiamas birželio 28-ąją.