Viešbučio ataka Kabule baigėsi, užpuolikai nukauti

Su užpuolikais susirėmusios saugumo pajėgos per naktį užtikrino persigandusių viešbučio lankytojų evakavimą, bet vietomis viešbutyje kilo gaisras.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Najibas Danishas (Nadžibas Danišas) sakė transliuotojui „Tolo News“, kad Afganistano saugumo pajėgos nukovė keturis užpuolikus per naktinį susirėmimą. Per televiziją rodyta, kaip viešbutyje buvę žmonės per balkonus mėgina pasprukti į laisvę.

„Ataka baigta“, – pareiškė N. Danishas.

„Penki užpuolikai ir viena užsienietė nukauti“, – sakė naujienų agentūrai AFP Vidaus reikalų ministerijos atstovo spaudai pavaduotojas Nasratas Rahimi (Nasratas Rahinis), dar nurodęs, kad išgelbėti 153 žmonės, tarp kurių buvo daugiau kaip 40 užsieniečių.

„Užsienietės moters lavonas rastas šeštajame aukšte, kur buvo sunaikintas paskutinis užpuolikas“, – pridūrė jis.

Talibanas sekmadienį prisiėmė atsakomybę dėl šio išpuolio.

Vis dėlto kitas pareigūnas, susijęs su Afganistano žvalgyba, sakė agentūrai AFP, kad ataka „dar nepasibaigusi“, užpuolikai „tebešaudo į saugumiečius“.

Per „Tolo News“ rodyta, kaip iš šešiaaukščio viešbučio „Intercontinental“ kyla juodi dūmai, matomos liepsnos. Kai kurie svečiai pririšę iš paklodžių padarytas virves leidžiasi iš viršutinio balkono, vienas neišsilaiko ir krenta ant žemės.

Šeštadienį vėlai vakare pareigūnai pranešė, kad mažiausiai keturi užpuolikai atakavo garsų Kabulo viešbutį „Intercontinental“ ir pradėjo šaudyti į svečius ir personalą.

Penki užpuolikai ir viena užsienietė nukauti.

Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už šį naujausią išpuolį Afganistano sostinėje, kuris buvo surengtas po virtinės pastarosiomis dienomis pareikštų perspėjimų vengti viešbučių ir kitų vietų, kuriose dažnai lankosi užsieniečiai.

Pareigūnai aiškinasi, kaip užpuolikai įėjo į viešbutį pro saugumo užtvaras, sakė N. Danishas ir pridūrė, kad atsakomybę už viešbučio saugumą prieš dvi savaites perėmė viena privati kompanija.

„Kad patektų į vidų, jie, matyt, pasinaudojo užpakalinėmis durimis į virtuvę“, – spėjo N. Danishas.

Komunikacijų ir informacinių technologijų (IT) ministerijos pareigūnas Abdullah Sabetas (Abdula Sabetas) sakė, kad į viešbutį dalyvauti sekmadienį vyksiančioje konferencijoje atvyko IT specialistų iš visos šalies.

Anksčiau šeštadienį vienoje viešbučio salėje vyko konferencija Afganistano ir Kinijos santykių klausimais; joje dalyvavo Kinijos ambasados pareigūnas.

Praėjusį kartą „Intercontinental“ atakos taikiniu tapo 2011 metų birželį, kai mirtininkas čia nužudė 21 žmogų, tarp jų ir 10 civilių. Atsakomybę už tą išpuolį prisiėmė Talibanas.