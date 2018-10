Ukrainos arsenalo sandėliuose toliau sproginėja sviediniai

„Šiuo metu karinio sandėlio teritorijoje stebimi įvairaus intensyvumo sprogimai. Kai sprogimų intensyvumas sumažės, Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos pajėgos ir ištekliai imsis nepaprastosios situacijos likvidavimo priemonių“, – sakoma tarnybos pranešime spaudai.

„Įvykio vietoje dirba nepaprastosios situacijos padarinių likvidavimo štabas. Šiuo metu negauta informacijos apie žuvusius ir nukentėjusius gyventojus“, – pažymima pranešime.

Jame nurodoma, kad įvykio vietos rajone sutelkta 1 tūkst. pareigūnų ir per 200 technikos vienetų. Padėties pasunkėjimo atvejui sukurtas 109 pareigūnų ir 23 ugniagesių technikos vienetų rezervas. Be to, parengti du ugniagesių lėktuvai, medicininiai lėktuvas ir sraigtasparnis bei septynių ugniagesių traukinių rezervas.

Pranešimas apie gaisrą ir sproginėjimus Ukrainos gynybos ministerijos 6-ojo arsenalo sandėliuose buvo gautas antradienį 3 val. 30 min. vietos laiku.

Dėl gaisro evakuoti žmonės iš 38 gyvenviečių. Černigovo srities administracijos atstovai informavo, kad 63 dėl dūmų prastai pasijutę žmonės kreipėsi medikų pagalbos.

Antradienį 4 val. 22 min. buvo uždaryta oro erdvė 20 km spinduliu nuo degančių sandėlių. Taip pat uždraustas eismas aplinkiniuose keliuose.

Karinė prokuratūra iškėlė bylą dėl aplaidumo. Ukrainos saugumo tarnyba nurodė, kad tiriamos kelios versijos, tarp jų – galimos diversijos.