Rusijoje auga pyktis dėl 41 vaiko gyvybes nusinešusio gaisro prekybos centre

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas į Kemerovo miestą Sibire atskrido praėjus dviem dienoms po tragedijos ir padėjo rožių puokštę prie improvizuoto pliušinių žaislų ir balionų memorialo aukoms prie sudegusio prekybos centro. Tuo tarpu jo reakcija į vieną daugiausiai aukų pareikalavusių gaisrų pastarojo šimtmečio Rusijoje sulaukė kritikos.

Šimtai įpykusių Kemerovo gyventojų antradienio rytą susirinko centrinėje miesto aikštėje; jie reikalavo, kad atsistatydintų veteranas regiono gubernatorius, bei abejojo oficialiai skelbiamos informacijos apie žuvusiųjų skaičių tikrumu.

Tuo tarpu Maskvos Puškino aikštėje antradienio vakarą į palaikymo akciją susirinko apie 2 tūkst. žmonių. Jie sukūrė improvizuotą memorialą, kur nešė gėles, iš žvakučių išdėliojo Kemerovo miesto pavadinimą ir leido į dangų baltus balionus.

Rusijos opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas ir jo žmona padėjo prie to memorialo puokštę raudonų gvazdikų.

Kai kurie protestuotojai sostinėje skandavo šūkius ir reikalavo Kemerovo regiono gubernatoriaus pasitraukimo ir „Rusijos be Putino“.

Protestuotoja 29 metų fotografė Jekaterina Nekrasnova sakė: „Mano draugė Kemerove prarado du vaikus, o jos vyras – intensyviosios priežiūros skyriuje.“

Dėl 64 gyvybių nusinešusio gaisro ji kaltino „aplaidumą ir godumą“.

Antrame didžiausiame Rusijos Sankt Peterburgo mieste Marso lauko aikštėje taip pat susirinko šimtai žmonių su gėlėmis.

„Visus tuos vaikus nužudė korupcija ir nebaudžiamumas. Tie galingieji juos nužudė“, – sakė 26 metų Varvara Michailova.

Pareigūnai nurodė, kad artimieji pranešė apie 67 dingusius žmones; tuo tarpu oficialiai patvirtinta 64 asmenų žūtis.

Socialiniuose tinkluose taip pat liejosi sielvartas ir pasipiktinimas valdžios pareigūnais. Šiandien Kremlius pranešė, kad trečiadienį skelbiamas vienos dienos nacionalinis gedulas dėl daugybės žmonių žūties per sekmadienio popietę kilusį gaisrą Kemerovo prekybos ir pramogų centre „Žiemos vyšnia“.

„Mano šeimos nebėra“, – rusiškame socialiniame tinkle „VKontakte“ parašė žmonos, sesers ir trijų vaikų – dvimečio, penkiamečio ir septynmečio – netekęs Igoris Vostrikovas.

„Už tai reikia kaltinti mano šalies valdantįjį režimą. Kiekvienas pareigūnas svajoja vogti kaip Putinas. Kiekvienas valstybės tarnautojas su žmonėmis elgiasi kaip su šiukšlėmis“, – pridūrė jis.

Tyrėjai sakė, kad žmonės ir dešimtys prekybos centro zoologijos sodo gyvūnų sudegė gyvi arba užduso, nes avariniai išėjimai buvo užrakinti, taip pat ir centro kino teatre, kur vaikai žiūrėjo animacinius filmus.

Dėl gaisro pradėtas baudžiamasis tyrimas, suimti penki asmenys.

Pareigūnai sakė, kad prekybos centre buvo pažeista daug saugumo taisyklių, pavyzdžiui, apsaugininkas, sulaukęs pranešimo apie gaisrą, išjungė įspėjimo sistemą, o darbuotojai nevykdė tinkamų avarinių procedūrų. Be to, nuo kovo 19 dienos prekybos centre „Žiemos vyšnia“ neveikė priešgaisrinė signalizacija.

„Mirštame. Myliu tave“

„Kas čia vyksta? Juk čia ne ginkluoti karo veiksmai. Ne netikėtas metano prasiveržimas. Žmonės, vaikai atėjo pailsėti“, – aplankęs improvizuotą memorialą pareigūnams sakė anksčiau šį mėnesį ketvirtai prezidento kadencijai perrinktas V. Putinas.

„Kalbame apie demografiją, bet prarandame tiek daug žmonių. Dėl ko? Dėl kažkokio nusikalstamo aplaidumo, apsileidimo“, – sakė V. Putinas, kurio komentarus citavo Kremlius.

„Kai jie kalba apie aukų skaičių ir žuvusių vaikų skaičių, ... norisi raudoti, o ne verkti“, – kalbėjo V. Putinas.

Rusijos spauda antradienį rašė širdį spaudžiančius straipsnius apie paskutines per tą nelaimę žuvusių vaikų minutes, bendravo su jų tėvais ir artimaisiais.

„Pasakyk mamai, kad ją mylėjau“, – laikraščiui „Komsomolskaja pravda“ viena moteris citavo savo dukterėčią.

I. Vostrikovas, praradęs savo šeimą per šį gaisrą, sakė, kad kalbėjosi telefonu su žmona jos paskutinėmis gyvenimo akimirkomis.

„Mus užrakino kino teatre. Dūstame, mirštame. Myliu tave“, – žmonos žodžius prisiminė vyras.

Viename vaizdo įraše I. Vostrikovas tvirtino, kad tragedija pareikalavo daug daugiau gyvybių nei yra skelbiama oficialiai.

Daug socialinės žiniasklaidos vartotojų irgi abejojo oficialiu žuvusiųjų skaičiumi, bet pareigūnai sakė, kad skaičius galutinis, ir ragino rusus nepasitikėti nepatvirtintais pranešimais.

Rusijos tyrimų komiteto pirmininkas Aleksandras Bastrykinas per posėdį Kemerove V. Putinui sakė, kad kino teatro bilietų tikrintojai ir kiti darbuotojai pabėgo iš prekybos centro palikę salėse užrakintus žmones.

„Tie darbuotojai, kurie turėjo būti atsakingi už saugumą ir organizuoti evakuaciją, pabėgo patys pirmi“, – sakė jis prezidentui.

Be to, viena mokytoja paliko savo mokinius be priežiūros žaidimų kambaryje, ir visa klasė žuvo, pasakojo A. Bastrykinas.

„Dujų kameros“

Temperatūra liepsnojančiame prekybos centre siekė 600 laipsnių Celsijaus, o kai kurie kūnai yra taip smarkiai apdegę, kad jų neįmanoma atpažinti, sakė pareigūnai.

Pasak A. Bastrykino, 37 žmonių tapatybes tikimasi atpažinti atlikus genetinę analizę.

Su žuvusiųjų artimaisiais susitikęs V. Putinas sakė, kad nelaimės vietoje dirba apie 100 tyrėjų.

Vienas vaikinas prezidentui sakė, jog jis yra pasipiktinęs, kad tame prekybos centre buvo užrakintos durys. Pasak jo, dėl to patalpos virto „dujų kameromis“.

V. Putinas pažadėjo „skaidrų“ nelaimės tyrimą, bet atsisakė atleisti Amaną Tulejevą, kuris Kemerovo regionui vadovavo pastaruosius 21 metus.

A. Tulejevas atsiprašė V. Putino dėl demonstracijos prie Kemerovo regiono vyriausybės pastato. Gubernatorius šio protesto organizatorius pavadino tvarkos drumstėjais.

Rusijos lyderis taip pat aplankė vietos ligoninėje gydomus sužeistuosius, tarp jų – 18-metį Ivaną Zavarziną, per gaisrą iššokusį pro ketvirto aukšto langą.

Jis prezidentui papasakojo, jog „daugelis pirmąsias kelias minutes netikėjo įvykių rimtumu ir manė, kad tai pratybos“, pranešė Kremlius.

Kemerovo regionas nuo antradienio paskelbė tris gedulo dienas. Keli Rusijos miestai iš solidarumo su Kemerovu taip pat gedi.