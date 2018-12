PSO skambina pavojaus varpais: per avarijas keliuose kasmet žūsta 1,35 mln. žmonių

Pasaulyje per avarijas keliuose kasmet žūsta 1,35 mln. žmonių, penktadienį skelbė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir reikalavo imtis pasaulinio masto veiksmų.

Vos per trejų metų laikotarpį per avarijas keliuose per vienerius metus žūstančių žmonių skaičius išaugo apie 100 tūkst.

Ankstesnėje PSO ataskaitoje, paremtoje 2013 metų duomenimis, buvo teigiama, kad per vienerius metus per avarijas keliuose žūstančių žmonių skaičius siekia 1,25 mln. Remiantis 2016 metų duomenimis, skaičius jau siekia 1,35 mln.

Palyginimui, 2000 metais kasmet per avarijas keliuose žūstančių žmonių skaičius buvo 1,15 mln.

PSO ataskaitoje teigiama, kad avarijos keliuose yra pagrindinis vaikų ir jaunių žmonių, kurių amžius svyruoja nuo 5 iki 29 metų, žudikas. 2016 metais daugiau kaip 440 tūkst. 5-29 metų amžiaus žmonių žuvo keliuose.

Daugelis šalių sustiprino pastangas padėčiai gerinti, tačiau daugelis vargingesnių šalių vis dar gerokai atsilieka. Mažas pajamas turinčiose šalyse yra vos 1 proc. visų pasaulio motorinių transporto priemonių, bet joms tenka 13 proc. avarijų aukų. Tuo tarpu aukštas pajamas gaunančiose šalyse yra 40 proc. pasaulio motorinių transporto priemonių ir joms tenka tik 7 proc. visų avarijų aukų.

Afrikoje 100 tūkst. gyventojų tenka 26,6 avarijų aukos. Pietryčių Azijoje 100 tūkst. gyventojų tenka 20,7 žūčių, o Europoje - 100 tūkst. tenka tik 9,3 avarijų aukų.