Prancūzijoje dėl audros 1500 keleivių turėjo praleisti naktį geležinkelio stotyse

Antradienį dėl blogo oro daugelyje Prancūzijos departamentų buvo paskelbtas priešpaskutinio (oranžinio) lygio meteorologinis pavojus. Dėl audros ir stiprių vėjo gūsių, kurių greitis siekė 100 kilometrų per valandą, kai kuriuos geležinkelio ruožus užtvėrė nuvirtę medžiai. Be to, kai kuriuose departamentuose, pavyzdžiui, Kalvadose, pliaupė smarkios liūtys.

Stichijos šėlsmas beveik penkioms valandoms sustabdė traukinių eismą, daug vietos gyventojų ir turistų įstrigo geležinkelio stotyse. Prancūzijos nacionalinės geležinkelių kompanijos (SNCF) darbuotojai beveik visą naktį šalino audros padarinius.