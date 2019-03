Pakistane studentas nudūrė abiejų lyčių studentų grupę formavusį profesorių

Profesorius adjunktas Khalidas Hameedas (Chalidas Hamidas) buvo nužudytas trečiadienį pietiniame Bahavalpuro mieste esančio Sadiqo Egertono (Sadiko Egertono) universiteto komplekse, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas vietos policijos pareigūnas.

„Profesorius organizavo naujų studentų priėmimą neatsižvelgdamas į lytį. Šis renginys turėjo įvykti rytoj, ketvirtadienį“, – sakė jis.

Remiantis policijos gauta ataskaita, su kurios kopiją susipažino AFP, studentas šaukė, kad nužudė profesorių, nes šis „skleidė nešvankumą“.

„Priėmimas neskiriant pagal lytį prieštarauja islamo doktrinai, ir aš perspėjau jį to nedaryti“, – policijai pateiktoje ataskaitoje cituojamas įtariamasis.

Profesoriaus sūnus Waleedas Khanas (Validas Chanas), buvęs netoli jo incidento metu, teigė, kad studentas laukė jo tėvo.

„Kai mano tėvas ruošėsi užeiti į savo kabinetą, vaikinas užpuolė jį peiliu ir smogė jam į galvą ir pilvą“, – sakė jis AFP.

„Mano tėvas pargriuvo, ir aš puoliau jam į pagalbą. Studentas laikė peilį ir pradėjo šaukti: „Nužudžiau jį ir sakiau jam, kad priėmimas neskirstant pagal lytį prieštarauja islamui“, – pasakojo W. Khanas.

„Nuvežėme jį ligoninę, bet jau buvo miręs“, – pridūrė jis.

Pasak W. Khano, studentas metė turėtą peilį, o sargybiniai jį areštavo.

Pandžabo provincijos vyriausybė socialiniame tinkle „Twitter“ patvirtino, kad įtariamasis buvo suimtas, ir pridūrė, jog vyriausiasis ministras laukia policijos atskaitos.

Abiejų lyčių studentams skirti renginiai neretai organizuojami Pakistano švietimo įstaigose, tačiau valstybiniuose universitetuose jie labiau ribojami nei privačiuose.

Neseniai vienas Pandžabo universitetas uždraudė studentėms dėvėti drabužius su giliomis iškirptėmis, berankovius marškinėlius, pėdkelnes, aptemptus džinsus ar kelnes.

Be to, daugumoje valstybinių universitetų skirtingų lyčių studentams draudžiama per paskaitas sėdėti „poromis“ ir „netinkamai“ elgtis.