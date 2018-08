Maskvoje nukautas į policininkus šaudęs užpuolikas

Rusijos tyrimų komitetas pranešė, kad užpuolikas šaudė į du policininkus šalia pagrindinio Užsienio reikalų ministerijos pastato Maskvos centre. Policija atsišaudė ir sužeidė tą vyrą.

Kaip skelbė naujienų agentūra „Interfax“, policija nurodė, kad pareigūnus užpuolė 30-metis Renatas Kunaševas, Šiaurės Kaukazo Kabardos-Balkarijos respublikos gyventojas. Pranešama, kad jis šaudė žudyti nepritaikytais šaudmenimis, tačiau daugiau informacijos apie šį išpuolį neskelbiama.

Naujienų agentūros „Tass“ ir „Interfax“ vėliau citavo policijos pareigūnus, sakiusius, kad užpuolikas mirė dėl sužeidimo galvoje.

Užpuoliko motyvai kol kas nežinomi, tačiau policija sakė nemananti, kad jis turėjo kokių nors ryšių su islamistais, aktyviai veikiančiais kai kuriose Šiaurės Kaukazo provincijose. Kovotojai – kai kurie prisiekę ištikimybę džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS) – pasklido regione po dviejų separatistinių karų Čečėnijoje.

Incidentas Maskvoje įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai islamistų kovotojai surengė virtinę atakų Čečėnijoje, per kurias žuvo mažiausiai penki paaugliai kovotojai ir buvo sužeisti keli policijos pareigūnai. Už pastaruosius išpuolius atsakomybę prisiėmė IS.