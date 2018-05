Lenkijoje po griūties kasykloje keturi darbininkai tebėra dingę

Du kiti darbininkai, patyrę gyvybei pavojaus nekeliančių sužeidimų, buvo išgelbėti anksčiau.

Jastšembio anglių bendrovės vadovas Danielis Ozonas šeštadienį vakare sakė, kad gelbėtojai šachtoje aptiko metalinės konstrukcijos prispaustą kalnakasį, nerodantį gyvybės ženklų, bet dar jo nepasiekė. Keturi kiti darbininkai dar neaptikti.

Nelaimė kasykloje Zofiuvkos kasykloje įvyko apie 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku, kai po žeme dirbo 250 kalnakasių. Maždaug 900 metrų gylyje esančiame tunelyje, kur įvyko griūtis, tuo metu buvo 11 žmonių. Keturiems jų pavyko ištrūkti, o po kelių valandų gelbėtojai aptiko dar du.

Įmonės vadovas sakė, kad daugiau kaip 200 gelbėtojų ir jų padėjėjų šachtoje stengiasi išvalyti įgriuvusias uolienas ir pumpuoja orą į paieškų vietą.

Ši kasykla yra pietiniame Jastšembio Zdrujaus mieste netoli Lenkijos sienos su Čekija.

Bendrovės atstovė Katarzyna Jablonska-Bajer (Katažyna Jablonska-Bajer) nurodė, kad keturi kalnakasiai buvo greitai iškelti iš 900 m gylyje esančios šachtos, bet bu said four miners were quickly brought to the surface but contact was lost with seven others who were 900 meters (2,950 feet) underground, preparing a new corridor for extraction work.

Anot Valstybinės kasybos agentūros, požeminio smūgio stiprumas buvo 3,4 balo, o Europos Viduržemio regiono seismologijos centras jį įvertino 4,3 balo. Televizija TVN24 nurodė, kad šis drebėjimas taip pat buvo juntamas paviršiuje.

„Šioje kasykloje dar nėra buvę tokio galingo drebėjimo“, – sakė K. Jablonska-Bajer.

Dėl didelės metano koncentracijos tuneliuose gelbėtojai kelias valandas negalėjo pasiekti griūties vietos.

Šeštadienį vakare į kasyklą atvykęs Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis (Mateušas Moraveckis) sakė, kad gelbėtojai dirba nepaliaujamai ir kad mėginant pasiekti įstrigusius kalnakasius naudojama geriausia turima technika, bet tuneliuose esama daug užgriuvusių vietų

„Darome viską, kad išgelbėtume kalnakasius“, – žurnalistams sakė vyriausybės vadovas.

Anglių kasyba Lenkijoje yra klestinti pramonė, o anglys tebėra pagrindinis energijos ir šildymo šaltinis valstybėje, nors Lenkija palaipsniui stengiasi pakeisti šias iškasenas atsiniaujančiais ir švaresniais energijos šaltiniais.

Statistikos biuro skaičiavimais, pernai šalyje buvo iškasta apie 65,8 mln. tonų anglių, apie 4,8 mln. tonų mažiau nei užpernai.