Kalifornijoje suimtas įtariamas „Auksinės valstijos žudikas“

Įtariamasis 72 metų Josephas Jamesas DeAngelo (Džozefas Džeimsas DeAndželas) yra suimtas Sakramento apygardos kalėjime, jam pareikšti kaltinimai dėl dviejų žmogžudysčių, trečiadienį pranešė laikraštis „Sacramento Bee“.

Remiantis vietos televizijų pranešimais, J. J. DeAngelo yra buvęs policininkas.

Šis „Auksinės valstijos žudikas“, dar pramintas „Rytų rajono prievartautoju“, yra įtariamas įvykdęs mažiausiai 12 nužudymų ir 45 išžaginimus nuo 1976 iki 1986 metų Kalifornijoje, praneša Federalinis tyrimų biuras.

Sakramento apygardos prokuroras ir Šerifo biuras vidurdienį vietos (21 val. Lietuvos) laiku rengia spaudos konferenciją, kurioje informuos apie šios bylos eigą.

Pagal „Ausinės valstijos žudiko“ istoriją buvo sukurtas šiais metais išleistas didelio populiarumo sulaukęs Michelle McNamaros (Mišelės Maknamaros) kriminalinis romanas „I'll Be Gone in the Dark“.

Nors 46 metų autorė mirė prieš dvejus metus, tačiau jos knyga atgaivino susidomėjimą šia sena byla.