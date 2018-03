Japonijoje minimos septintosios Fukušimos avarijos metinės

Japonijoje sekmadienį minimos septintosios mirtino žemės drebėjimo, cunamio ir atominės avarijos šalies šiaurės rytuose metinės. Per šią nelaimę žuvo arba dingo apie 18 500 žmonių.

9 balų žemės drebėjimas Ramiajame vandenyne 2011 metų kovo 11 d. ir jo sukeltas cunamis pridarė didžiulės žalos ir nusinešė tūkstančius gyvybių.

Didžiulis cunamis sutrikdė Fukušimos atominės elektrinės reaktorių aušinimo sistemos veiklą, dėl ko išsilydė branduoliniai reaktoriai. Tai buvo didžiausia atominė avarija po 1986-ųjų Černobylio katasftrofos.

Per Tokijuje surengtą minėjimą lygiai 2 val. 46 min., kai įvyko žemės drebėjimas, premjeras Shinzo Abe (Šindzas Abė), parlamento nariai ir žmonės, kurie neteko per nelaimę artimųjų, nulenkė galvas maldai. Per Japonijos televiziją taip pat transliuojami vaizdai, kaip nukentėjusiuose rajonuose žmonės žuvusius ir dingusius žmones pagerbė tylos minute.

„Reiškiu savo užuojautą tiems, kas neteko savo mylimų šeimos narių ir draugų“, – pareiškė Japonijos vyriausybės vadovas.

Hideko Igarashi (Hideko Igaraši) – viena iš trijų nuo nelaimės nukentėjusio regiono gyventojų, kurie kalbėjo per ceremoniją, – sakė, kad Japonija „niekada nepamirš to, ko išmoko iš šios nelaimės“.

70-metė moteris iš Fukušimos pasakojo, kad cunamis smogė būtent tuomet, kai ji su vyru ir dėde mėgino išvykti. „Įsikibau į pušį, tačiau cunamis mane nusinešė ... Mano vyras atsiskyrė nuo manęs ir tris kartus sušuko „Hideko“, – pasakojo ji.

Moteris išgyveno, ir vėliau ją išgelbėjo gelbėtojai. „Gailiuosi, kad neparaginau jo bėgti gerokai anksčiau“, – sakė H. Igarashi.

Senstantis Japonijos imperatorius Akihito (Akihitas) ir imperatorienė Michiko (Mišiko) šiemet ceremonijoje vėl nedalyvavo. Jiems atstovavo sūnus Akishino (Akišinas) su žmona princese Kiko.

Remiantis Nacionalinės policijos agentūros duomenimis, oficialiai žemės drebėjimo ir cunamio aukų skaičius siekia 18 434. Be to, daugiau nei 3600 žmonių – daugiausia iš Fukušimos – mirė nuo ligų ir savižudybių po tragedijos. Daugiau nei 73 000 žmonių vis dar negali grįžti į savo namus. Tačiau nė vienas žmogus oficialiai nėra pripažintas miręs dėl tiesioginio branduolinės katastrofos poveikio.

Maždaug 12 000 žmonių yra pateikę ieškinių prieš Japonijos vyriausybę ir Fukušimos atominę elektrinę valdančios kompanijos „Tokyo Electric Power Company“ (TEPCO).