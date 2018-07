Įvykdytos egzekucijos zarino ataką įvykdžiusio kulto lyderiui ir 6 jo sekėjams

Sektai „Aum Shinrikyo“ (Aukščiausioji tiesa) vadovavęs regėjimą beveik visiškai praradęs Shoko Asahara (Šiokas Asahara) mirties bausmės laukė ilgiau kaip dešimtmetį. Jis buvo nuteistas už ataką, sukrėtusią pasaulį ir paskatinusią surengti didelio masto operaciją, kad jo kultas būtų išardytas.

„Egzekucijos įvykdytos septyniems „Aum“ nariams, tarp jų Shoko Asaharai“, – naujienų agentūrai sakė vienas Teisingumo ministerijos pareigūnas.

Šios mirties bausmės pakariant yra pirmosios egzekucijos, susijusios su nervus paralyžiuojančių dujų ataka, per kurią 13 žmonių žuvo, o dar tūkstančiai buvo sužeisti. Mirties bausmės laukia dar šeši „Aum Shinrikyo" nariai.

Kai kurie iš atakos paveiktų žmonių sveikino žinią apie įvykdytas mirties bausmes.

„Kai išgirdau šią naujieną, reagavau ramiai... Tačiau pajutau, kad pasaulis tapo truputį šviesesnis“, – sakė kino režisierius Atsushi Sakahara (Acušis Sakahara), nukentėjęs per zarino ataką Tokijo Ropongio stotyje.

„Daug metų jaučiau skausmus, – vyras sakė AFP. – Niekada nebus įmanoma užmiršti šio incidento, bet egzekucijos atneša tam tikra užbaigtumo pojūtį.“