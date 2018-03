Ukrainai – dar vienas „Gazprom“ kirtis

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka tokį „Gazprom“ sprendimą pavadino Ukrainos ir Europos Sąjungos „dujiniu šantažu“.

Šias sutartis „Gazprom“ ir „Naftogaz“ dešimčiai metų pasirašė 2009-aisiais.

Į tai reagavo ir viena pagrindinių tarptautinių reitingų agentūrų „S&P Global Ratings“, pareikšdama, jog „Gazprom“ sprendimas siekti dujų tranzito sutarties su Ukraina, per kurią nukreipia maždaug pusę dujų į Europą, nutraukimo nėra priežastis mažinti „Gazprom“ kredito reitingus. Be to, sutarčių nutraukimo procesas užtruks, todėl kol kas rusiškos dujos Europai veikiausiai bus tiekiamos be esminių sutrikimų, Ukrainai tinkamai vykdant įsipareigojimus pagal tebegaliojančią tranzito sutartį.

„S&P Global Ratings“ pranešime taip pat pažymima, jog „Gazprom“ tranzito sutarties su Ukraina nutraukimas gali turėti įtakos Europos institucijų požiūriui į naujų Rusijos eksporto dujotiekių projektus.

Stokholmo tarptautinis arbitražas, gruodžio pabaigoje niekine paskelbęs „Gazprom“ primestą tiekimo sutarties sąlygą „imk arba mokėk“, draudimą Ukrainai reeksportuoti dujas pripažinęs neteisėta, o rusiškų dujų kainą Ukrainai - nepagrįstai padidinta, praėjusią savaitę Rusijos dujų monopolininką „nuskriaudė“ ir kitoje abipusių pretenzijų bylos dalyje - dėl dujų tranzito per Ukrainą. „Gazprom“ buvo įpareigotas sumokėti „Naftogaz“ 4,63 mlrd. JAV dolerių už dvišalės dujų tranzito sutarties sąlygų nesilaikymą - per mažas faktines tranzito apimtis. Antroji nutartis iš esmės reiškė, kad Rusijos dujų monopolininkas privalo Ukrainai sumokėti 2,56 mlrd. dolerių.

„Tai asimetrinis, dvigubų standartų taikymu paremtas tarptautinio arbitražo sprendimas. Jis aiškinimas tuo, kad Ukrainos ekonominė padėtis smarkiai pablogėjo. Tačiau mes kategoriškai nesutinkame su tuo, kad mūsų sąskaita būtų sprendžiamos Ukrainos ekonominės problemos. Susiklosčius tokiai situacijai, sutarčių su Ukraina galiojimas yra ekonomiškai netikslingas ir nenaudingas“, - komentuodamas tokį Stokholmo arbitražo sprendimą pareiškė A. Mileris.

Europos Komisija, penktadienį išreiškusi susirūpinimą dėl konflikto tarp Rusijos vyriausybės kontroliuojamo „Gazprom“ ir Ukrainos paaštrėjimo, jo įtakos rusiškų dujų tiekimui į Europą, pirmadienį išplatino dar vieną pareiškimą, kuriuo pasisiūlė tarpininkauti kompromisinių sprendimų paieškoms.

Rusija praėjusį ketvirtadienį turėjo atnaujinti dujų tiekimą Ukrainai, Stokholmo arbitražui priėmus sprendimą, kuriuo Ukraina buvo įpareigota atnaujinti jų importą iš Rusijos, tačiau leidžiant tai daryti gerokai mažesnėmis nei tiekimo sutartyje numatytomis apimtimis.

Tuo tarpu „Gazprom“ netikėtai atsisakė atnaujinti dujų tiekimą, grąžindamas Kijevo sumokėtą avansą už dujas ir tvirtindamas, kad papildomas susitarimas dėl importo atnaujinimo nebuvo pasirašytas.

Ukraina dujų importą iš Rusijos nutraukė 2015-ųjų lapkritį, pareikšdama, kad Europoje jų gali nusipirkti pigiau.