Tvyrant pykčiui dėl pensijų reformos, Kremliaus partija pralaimėjo rinkimus

Rusijos valdančioji partija per savaitgalį vykusius regioninius rinkimus patyrė dvi retas nesėkmes, jos kandidatams pralaimėjus populistams, šalyje tvyrant nepasitenkinimui dėl prezidento Vladimiro Putino palaikomos itin nepopuliarios pensijų reformos.

Antrasis gubernatoriaus rinkimų turas sekmadienį vyko dviejuose svarbiuose regionuose, prokremliškai partijai „Vieningoji Rusija“ per rugsėjo 9-ąją vykusį pirmąjį turą netekus daugiau palaikymo nei kada nors anksčiau per pastarąjį dešimtmetį.

Remiantis pirmadienį paskelbtais rezultatais, ultranacionalistinės Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) kandidatas Vladimiras Sipiaginas surinko 57 proc. balsų Vladimiro srityje – 190 km atstumu į rytus nuo Maskvos esančiame regione. Jis įveikė gubernatorės pareigas einančią „Vieningosios Rusijos“ narę Svetlaną Orlovą, sulaukusią 37,5 proc. rinkėjų palaikymo.

Valdančioji partija taip pat pralaimėjo rinkimus ultranacionalistams Tolimuosiuose Rytuose esančiame Chabarovsko krašte, kur Sergejus Furgalas iš LDPR gavo 70 proc. balsų, o dabartinis gubernatorius Viačeslavas Športas – 20 procentų.

Kremlius praėjusią savaitę taip pat patyrė nesėkmes Primorės krašte ir Chakasijoje, kur valdančiosios partijos kandidatai nesugebėjo užsitikrinti pergalės pirmajame rinkimų ture.

Be to, Rusijos pareigūnai ketvirtadienį žengė beprecedentį žingsnį ir atšaukė balsavimo Primorės krašte rezultatus. Tai buvo padaryta reaguojant į pranešimus apie balsų klastojimą Kremliaus palaikomo kandidato naudai ir dėl to kilusius protestus. Tuo tarpu Chakasijoje vis dar ruošiamasi antrajam balsavimo turui.

Šie balsavimai vyko Rusijos visuomenėje tvyrant didžiuliam nepasitenkinimui dėl Kremliaus palaikomo plano padidinti pensinį amžių, išprovokavusio protestus ir gerokai nusmukdžiusio V. Putino populiarumo reitingus.

Rinkėjai visoje Rusijoje taip pat piktinasi skurdu, prie kurio augimo prisideda ir šaliai Vakarų taikomos sankcijos.

Kremlius toleruoja LDPR ir Komunistų partiją, turinčias vietų parlamento žemutiniuose rūmuose. Nors šios politinės jėgos palaiko vyriausybės užsienio politiką, jos retkarčiais nepritaria valdančiųjų vykdomai vidaus politikai.

Parodydamos nebūdingą joms vienyb,ę Rusijos liberalioji ir parlamentinė opozicijos drauge priešinasi ministrų kabineto planams dėl pensinio amžiaus didinimo.

Vienas pagrindinių opozicijos veikėjų Aleksejus Navalnas anksčiau surengė protestų prieš šią reformą.

Pirmadienį jis buvo suimtas vos paleistas iš areštinės, kur už nesankcionuotų demonstracijų organizavimą išbuvo 30 parų.

Kaip socialiniame tinkle „Twitter“ parašė A. Navalno bendražygė Liubovė Sobol, politikas buvo vėl areštuotas, „nes valdžia šiuo metu yra kaip niekad silpna“.

„Absoliuti dauguma žmonių yra prieš pensinio amžiaus didinimą, o „Vieningoji Rusija“ pralaimėjo gubernatorių rinkimus svarbiuose regionuose“, – pabrėžė ji.

„Jie bijo, panikuoja ir imasi keršto“, – pridūrė A. Navalno kolegė.