Tūkstančiai vengrų protestuoja dėl naujų viršvalandžių įstatymų

Šie įstatymai, dėl kurių šalies parlamentas balsuos kitos savaitės pradžioje, leis darbuotojams vietoje dabartinių 250 valandų viršvalandžių sukaupti iki 400 valandų viršvalandžių.

Be to, naujieji įstatymai leis išdirbtus viršvalandžius kompensuoti darbo atlygiu arba laisvomis dienomis per trejų metų laikotarpį. Šiuo metu su darbuotojais dėl išdirbtų viršvalandžių reikia atsiskaityti per vienerius metus.

Profesinės sąjungos baiminasi, kad darbdaviai grasinimais sumažinti atlyginimus ir kitais metodais privers darbuotojus sutikti dirbti daugiau viršvalandžių.

„Vengrijoje mes nešame didžiausią naštą ant savo pečių, o už tai gauname mažiausius atlyginimus visoje Europoje“, - kalbėdamas protestuotojams, sakė Vengrijos bendros profsąjungų organizacijos vadovas Laszlo'as Kordas.