„Time“ metų žmogaus titulas – ir nužudytam Saudo Arabijos žurnalistui

Apie tai buvo paskelbta žurnalo interneto svetainėje ir televizijos NBC rytiniame šou.

„Sergėtojais“ leidinio pramintoje grupėje yra J. Khashoggi, Merilando valstijos Anapolio miesto laikraštis „Capital Gazette“, kurio redakcijoje per birželį surengtas šaudynes buvo nužudyti penki žurnalistai, filipiniečių žurnalistė Maria Ressa (Marija Resa) ir šiuo metu Mianmare kalintys „Reuters“ reporteriai Wa Lone'as (Va Lonas) ir Kyaw Soe Oo (Čavas So U).

„Jie atstovauja platesnio masto kovai, vykdomai nesuskaičiuojamos daugybės kitų visame pasaulyje; iki gruodžio 10-osios 2018 metais buvo nužudyti mažiausiai 52 žurnalistai, – savo tekste sakė „Time“ vyriausiasis redaktorius Edwardas Felsenthalis (Edvardas Felzentalis). – Jie rizikuoja viskuo, kad papasakotų mūsų laikų istoriją.“

Leidinys metų žmogaus titulą jiems skyrė „už didelės rizikos prisiėmimą siekiant daugiau tiesos, už netobulą, bet būtiną faktų, kurie užima esminę vietą civiliniame diskurse, paiešką, už kalbėjimą ir pasisakymą“.

JAV laikraščio „The Washington Post“ apžvalgininkas ir Rijado kritikas J. Khashoggi spalio 2-ąją buvo nužudytas Saudo Arabijos konsulate Stambule. Turkija šiuo metu atlieka tyrimą dėl šio incidento.

Saudo Arabijoje dėl šios žmogžudystės sulaikytas 21 įtariamasis. Visiems sulaikytiesiems pateikti kaltinimai, penkiems iš jų prokuratūra sieks mirties bausmės.

Pirmadienį „Time“ paskelbė dešimties pretendentų į 2018-ųjų metų žmogaus vardą sąrašą. Sąraše buvo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris (Robertas Miuleris) ir Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas (Mun Džejinas).

Komentuodami V. Putino įtraukimą redaktoriai pažymėjo, kad Rusijos prezidentas „kovo mėnesį užtikrintai laimėjo rinkimus, pratęsdamas savo buvimą prezidento poste šešeriems metams“. Redaktoriai nurodė, kad jis valdo vykstant tyrimui dėl Rusijos kišimosi į JAV rinkimus, po buvusio rusų šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimo Didžiojoje Britanijoje ir augant įtampai Ukrainoje.

Redaktorių nuomone, D. Trumpui, kuris 2016-aisiais jau buvo paskelbtas „Metų žmogumi“, šiemet sekėsi manevruoti tarp skandalų ir krizių, pradedant Baltųjų rūmų problemomis ir baigiant prekybos karu su Kinija bei problemomis dėl migrantų.

Į 2018-ųjų „Metų žmogaus“ vardą taip pat pretendavo Pietų Korėjos vadovas Moon Jae-inas, kuriam, kaip primena „Time“, per šiuos metus pavyko tris kartus susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu).

Į „trumpąjį sąrašą“ įtrauktas ir specialusis prokuroras R. Muelleris, vadovaujantis JAV tyrimui dėl Rusijos kišimosi per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją. Per šį tyrimą 32 asmenų ir trijų kompanijų atžvilgiu iš viso jau pateiktas 191 kaltinimas.

Į sąrašą taip pat buvo įtraukti amerikietė Christine Blasey Ford (Kristin Bleizi Ford), pranešusi apie dabartinio JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjo Bretto Kavanaugh (Breto Kavano) lytinį priekabiavimą, buvusi aktorė ir britų princo Harry (Hario) žmona Meghan Markle (Megan Markl), JAV kino režisierius Ryanas Coogleris (Rajenas Kugleris), pastatęs filmą „Juodoji pantera“ (Black Panther) apie tamsiaodį superherojų.

Be to, „Time“ titulu buvo siūloma pagerbti kampaniją „March for Our Lives“, pradėtą po šaudynių Floridos mokykloje. Ja siekiama atkreipti dėmesį į būtinybę griežtinti ginklų kontrolę ir į migrantų šeimas, išskirtas prie JAV sienos.

Nuo 1927 metų „Time“ renka „Metų žmogų“, kuriuo gali tapti vienas asmuo arba žmonių grupė, padarę reikšmingą teigiamą arba neigiamą poveikį besibaigiančių metų įvykiams.