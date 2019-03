Th. May užsiminė apie atsistatydinimą

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May, stoties ITV duomenimis, savo partijos „Brexito“ griežto kurso šalininkams užsiminė apie atsistatydinimą, jei šie vis dėlto pritars išstojimo sutarčiai su ES, praneša agentūra „Reuters“.

Tai Th. May sekmadienį susitikime savo užmiesčio rezidencijoje Čekerse pažadėjo konservatorių deputatams, be kita ko, buvusiam užsienio reikalų ministrui Borisui Johnsonui bei Jacobui Reesui Moggui, pirmadienį pareiškė ITV žurnalistas Robertas Pestonas, remdamasis šaltiniais. Tačiau Th. May detalių esą neįvardijo. Todėl vyrauja skepsis, kad ji iš tikrųjų žengs šį žingsnį.

Prekybos sekretorius Liamas Foxas tuo tarpu pirmadienį pareiškė negirdėjęs reikalavimų iš Konservatorių partijos, kad premjerė turėtų trauktis. „Aš negirdžiu, jog partijos nariai norėtų, kad Th. May atsistatydintų“, – sakė jis.

ES pasiūlė Didžiajai Britanijai atidėti „Brexitą“ iki gegužės 22-osios, jei Bendruomenių Rūmai pritars išstojimo sutarčiai. Priešingu atveju atidėjimas galios tik iki balandžio 12-osios. Tokiu atveju Londonas prieš šią datą turės pasakyti, kaip elgsis toliau.