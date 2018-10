Th. May patvirtino esanti atvira siūlymui pratęsti pereinamąjį laikotarpį po „Brexit“

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) ketvirtadienį patvirtino svarstanti siūlymą keliems mėnesiams pratęsti pereinamąjį laikotarpį po „Brexit“, kad būtų laiko sudaryti naują prekybos susitarimą su Europos Sąjunga.

ES derybininkas Michelis Barnier (Mišelis Barnjė) tokią idėją iškėlė kaip būdą išeiti iš aklavietės Airijos sienos klausimu. Nesutarimai dėl to, kaip po „Brexit“ išlaikyti Britanijos sieną su Airija atvirą, yra didelė kliūtis "Brexit" derybose.

Tačiau Th. May pabrėžė nemananti, kad reikės ilgesnio laiko nei dabar nurodomas 2020 metų gruodžio terminas, euroskeptikams Britanijoje pykstant dėl to, kad šalis galėtų būti neribotam laikui susieta su ES.

Atvykusi antrai viršūnių susitikimo Briuselyje dienai, Th. May pažymėjo, kad abi šalys nesutaria dėl „apsidraudžiamųjų priemonių“ (backstop) plano siekiant išvengti patikrinimų prie Airijos sienos, kol bus galima pasirašyti naują prekybos susitarimą.

„Tolesnė iškilusi idėja – ir šiuo etapu tai viena iš idėjų – yra sukurti galimybę (keliems) mėnesiams pratęsti įgyvendinimo periodą“, – sakė ji.

„Tačiau esmė ta, kad to nesitikima panaudoti, nes mes stengiamės užtikrinti, kad dėl tų būsimų santykių (susitartume) iki 2020 metų gruodžio pabaigos, – sakė Th. May. – Aiškiai sakau, kad įmanoma tai padaryti ir mes dėl to dirbame. Šiomis aplinkybėmis nereikės jokių tokio pobūdžio pasiūlymų, ir aš aiškiai sakau, jog tikiuosi, kad įgyvendinimo periodas baigsis 2020 metų gruodžio pabaigoje.“

Pratęsimo galimybė ketvirtadienį aprašinėjama pirmuosiuose britų laikraščių puslapiuose, o kai kurie euroskeptiški parlamentarai perspėjo, kad negali sutikti su tokiu planu.

Populiariausias bulvarinis laikraštis „The Sun“ perspėjo, kad tai buvo „piktinantis sumanymas“.

„Jei negali nurodyti datos, kada mes išeisime iš ES ir VISŲ svarbių jos institucijų, ji negali teigti įvykdžiusi“ 2016 metų referendumo dėl „Brexit“ sprendimą, redaktoriaus skiltyje rašė laikraštis.