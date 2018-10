Th. May nepritaria pereinamojo laikotarpio po „Brexit“ pratęsimui

Britų premjerė Theresa May (Tereza Mei) pirmadienį parlamentui pareiškė, kad nelaiko tinkamu varianto, numatančio pratęsti pereinamąjį periodą po „Brexit“.

„Nesilaikau (varianto, numatančio) pereinamojo periodo pratęsimą, ir to nenoriu. Bet kokią (pereinamojo periodo) ilginimo formą laikau nepageidaujama“, – sakė ji.

Praėjusią savaitę Th. May per Europos Sąjungos viršūnių susitikimą žurnalistams sakė, kad susiklosčius dabartinei situacijai dėl „Brexit“ įmanomas pereinamojo periodo pratęsimo variantas. Tačiau ji paaiškino, kad to, tikėtina, neprireiks.

Britų „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas (Dominikas Rabas) sekmadienį transliuotojui BBC sakė, kad Londonas turi kontroliuoti pereinamojo periodo terminus. Jis pabrėžė, kad pereinamasis periodas turi trukti neilgai arba Britanija turi turėti galimybę jo atsisakyti.

Suderinta 95 proc. „Brexit“ susitarimo

Th. May pirmadienį parlamento žemuosiuose rūmuose sakydama kalbą pranešė, kad liko suderinti vos 5 proc. susitarimo dėl „Brexit“.

„95 proc. susitarimo dėl išstojimo (iš Europos Sąjungos) ir jo protokolų šiuo metu suderinta“, – pareiškė Th. May.

Premjerė Bendruomenių Rūmams taip pat pranešė, kad lieka neišspręstas Airijos sienos klausimas.

„Liko vienas tikrai svarbus ginčijamas klausimas“, – sakė Th. May, kalbėdama apie tai, kaip užtikrinti, kad neatsirastų reali siena tarp Šiaurės Airijos ir Airijos.

Th. May pažymėjo, kad Britanija negali sutikti su siena ir Airijos jūroje, kaip numato ES „apsidraudžiamųjų priemonių“ planas.

Pasak jos, Britanija pristatė savo planą dėl muitų teritorijos ir ES aktyviai dirba su Londonu dėl šio pasiūlymo.

Per 2016-ųjų birželį vykusį referendumą dauguma JK gyventojų (51,9 proc.) nubalsavo už šalies išstojimą iš Bendrijos, bet Londonui ir Briuseliui vis dar nepavyko susitarti dėl „Brexit“ sąlygų.

Didžioji Britanija oficialiai nutrauks narystę bloke 2019-ųjų kovo 29-ąją. Londonas gali išstoti iš ES susitaręs dėl būsimų santykių, bet jeigu to nepavyktų padaryti laiku, Britanijai gresia potencialiai chaotiškas pasitraukimas be jokios sutarties.