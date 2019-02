Tailando karalius „nederamu“ vadina savo sesers sprendimą žengti į politiką

Pareiškime, kurį išplatino karališkieji rūmai, sakoma, kad princesės Ubolratanos kandidatūra į ministro pirmininko pareigas, be kita ko, prieštarauja konstitucijai. Toks karaliaus pasisakymas aktualiais politikos klausimais laikomas labai neįprastu.



Jo vyresnioji sesuo prieš tai paskelbė dalyvausianti kovo 24-ąją vyksiančiuose parlamento rinkimuose. To per ilgą šios karalystės istoriją dar nėra buvę.



Paskelbdama apie savo kandidatūrą, 67-erių princesė stoja prieš Tailando generolus, kurie yra valdžioje nuo 2014 metų karinio pučo. Jos kandidatūrą remia partija iš tuomet nuo valdžios nuverstos premjerės Yingluck Shinawatros aplinkos.



Princesė yra vyriausia ir keturių karaliaus Bhumibolo ir jo žmonos karalienės Sirikit vaikų. Po karaliaus mirties 2016 metų spalį monarchijai vadovauja jos brolis Maha Vajiralongkornas. Tiesa, jis dar nėra oficialiai karūnuotas. Tai turėtų įvykti gegužės pradžioje - praėjus šešioms savaitėms po rinkimų.