Suomijos svajonės pakenktų Klaipėdos uostui

Suomija paskelbė, kad taps Kinijos tranzito per Arktiką ašimi, naujais vartais iš Kinijos į Europą.

Tam jai reikia pastatyti apie 500 kilometrų ilgio geležinkelio liniją tarp Suomijos ir Norvegijos bei kartu su Estija įsirengti Eurotunelį po Suomijos įlanka.

Viena to suomių svajonės atšakų eitų ir per Lietuvą. Planuojama, kad Kinijos kroviniai Arktikos koridoriumi iš Suomijos į Europą judėtų „Railway“ geležinkelio linija per Estiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją.

Jei ši Suomijos svajonė būtų įgyvendinta, tai ateityje turėtų įtakos Klaipėdos uostui, nes jame galėtų sumažėti Kinijos krovinių, kurie keliautų per Kazachstaną ir Rusiją.