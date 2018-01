Šiaurės Korėjos lyderis paragino pradėti branduolinių ginklų masinę gamybą

2017 metais Pchenjanas smarkiai sustiprino savo pastangas tapti branduoline galybe, nors Šiaurės Korėjai taikoma virtinė griežtų tarptautinių sankcijų, o Jungtinių Valstijų retorika šios šalies atžvilgiu darosi vis karingesnė.

„Privalome masiškai gaminti branduolines kovines galvutes ir balistines raketas bei paspartinti jų dislokavimą“, – sakoma Kim Jong Uno kasmetiniame kreipimesi į tautą. Lyderis pakartojo, kad Šiaurės Korėja pasiekė savo tikslą tapti branduoline valstybe.

Kim Jong Unas stebėjo daugelį iš praeitais metais įvykdytų raketų bandymų. Be to, rugsėjį Šiaurės Korėja susprogdino savo šeštąjį ir kol kas galingiausią branduolinį užtaisą. Pchenjanas teigia, kad per tą bandymą buvo detonuota vandenilinė bomba.

Šiaurės Korėja sako, kad jos ginklavimosi programos tikslas – užsitikrinti pajėgumą smogti taikiniams JAV žemyninėje dalyje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) į kiekvieną šiaurės korėjiečių ginklų bandymą atsakydavo savo karingai pareiškimais. Jis žadėjo „visiškai sunaikinti“ Pchenjaną, šaipėsi iš Kim Jong Uno ir tvirtino, kad šis yra pradėjęs „savižudišką misiją“.

Vis dėlto analitikai sako, kad griežto tono D. Trumpo pareiškimai toli gražu neįtikino Kim Jong Uno atsisakyti branduolinių ambicijų – veikiau priešingai, paskatino Šiaurės Korėjos lyderį sparčiau įgyvendinti savo pavojingus užmojus.

Šiaurės Korėja „pajėgi atremti bet kokią JAV branduolinę grėsmę ir turi stiprių branduolinių atgrasomųjų priemonių, galinčių neleisti JAV žaisti su ugnimi“, pirmadienį perspėjo Kim Jong Unas.

„Branduolinis mygtukas – visada ant mano stalo. Tai ne šantažas, o tikrovė“, – pridūrė jis.