San Franciske – restoranas, kuriame robotas per valandą pagamins 120 mėsainių

Keturių metrų ilgio galiūnas, sudarytas iš daugiau nei 7 tūkst. detalių, galės pagaminti 120 mėsainių per valandą, o šio įrenginio kaina siekia beveik milijoną JAV dolerių, informuoja naujienų agentūra „Bloomberg“.

Visi ingredientai sudėti į specialius vamzdelius, įskaitant bandeles, pomidorus, sūdytus agurkus ir daugybę padažų. Be to, robotas pats smulkina mėsą ir gamina pagal svečio užsakymą. Tada toks mėsainis surenkamas specialiu konvejeriu. Vieną užsakymą robotas atlieka per penkias minutes.

33-jų metų verslininkas Alexas Vardakostas, vienas iš „Creator“ steigėjų, pasakojo, kad mėsainių verslą turėję ir jo tėvai. Įgijęs fizikos mokslų daktaro laipsnį Kalifornijos universitete, Santa Barbaroje, A. Vardakostas ėmėsi kurti roboto prototipą ir vos per dvejus metus jam pavyko pagaminti darbinį modelį, kad galėtų ieškoti rėmėjų.

„TechCrunch“ ir „The Wall Street Journal“ žurnalistai jau spėjo paragauti roboto pagamintų mėsainių už šešis dolerius ir liko jais patenkinti.

„Creator“ planuojama oficialiai atidaryti birželio 27 dieną.