Rusijos prezidentas V. Putinas prisaikdintas 4-ai kadencijai (papildyta)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį buvo prisaikdintas ketvirtai kadencijai per iškilmingą ceremoniją Kremliuje ir galės vadovauti šaliai tolesnius šešerius metus.

Prezidentas davė priesaiką Kremliaus didžiųjų rūmų Šv. Andriejaus Nugalėtojo salėje vykdomosios valdžios, parlamento narių, teismų pareigūnų, pagrindinių religinių konfesijų hierarchų, užsienio diplomatų, visuomeninių organizacijų ir žiniasklaidos darbuotojų akivaizdoje.

Jam ištarus 33 žodžių priesaiką nuskambėjo Rusijos valstybinis himnas.

Per tiesioginę televizijos transliaciją buvo parodyta, kaip V. Putinas, sėdėjęs prie darbo stalo savo kabinete be švarko, jį apsivilko ir Kremliaus 1-ojo korpuso koridoriais išėjo iš pastato, po to įsėdo į įspūdingą juodą limuziną.

Buvo paskelbta, kad ši projekto „Kortež“ mašina yra pagaminta Rusijoje.

Limuzinas jį nuvežė prie Didžiųjų rūmų, kur prasidėjo inauguracijos ceremonija.

Per iškilmingą inauguracijos ceremoniją Kremliuje V. Putinas prisiekė padėjęs ranką ant šalies Konstitucijos, įgydamas įgaliojimus ateinančius šešerius metus – iki 2024-ųjų – eiti valstybės vadovo pareigas.

Priesaikos tekstas skelbia: „Vykdydamas Rusijos Federacijos prezidento pareigas prisiekiu gerbti ir saugoti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, laikytis ir ginti Rusijos Federacijos Konstituciją, valstybės suverenitetą, nepriklausomybę, saugumą ir vientisumą, ištikimai tarnauti liaudžiai“.

V. Putinas ištarė priesaikos žodžius padėjęs dešinę ranką ant specialiai pagaminto RF Konstitucijos egzemplioriaus, kuris kartu su vėliava ir prezidento ženklu yra Rusijos prezidento valdžios simboliai.

Ant šio Konstitucijos egzemplioriaus su tuo pačiu viršeliu 2008 metais prezidento priesaiką davė ir Dmitrijus Medvedevas. Tačiau pats Konstitucijos tekstas vėliau buvo pakeistas, atsižvelgiant į naują Pagrindinio įstatymo redakciją, pagal kurią prezidentas renkamas šešeriems metams, o parlamentas – penkeriems metams. Dėl šios priežasties konstitucijos tomo puslapiai buvo pakeisti.

Po priesaikos RF Konstitucinio Teismo pirmininkas Valerijus Zorkinas paskelbė, kad V. Putinas oficialiai pradėjo eiti prezidento pareigas.