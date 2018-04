Rusija žada „griežtą atsaką“ į naujas JAV sankcijas

„Suprantama, nepaliksime šio ir bet kurio naujo antirusiško išpuolio be griežto atsako, – sakoma Rusijos užsienio ministerijos pareiškime. – Tačiau pirmiausiai norėtume patarti Vašingtonui kuo greičiau atsikratyti iliuzijos, kad su mumis galima kalbėtis sankcijų kalba.“

JAV sankcijos taip pat bus taikomos 12 bendrovių, valdomų minėtų oligarchų, 17 aukšto rango Rusijos pareigūnų ir valstybinei ginklų eksporto įmonei „Rosoboroneksport“.

„Nesulaukęs jokio rezultato iš 50 ankstesnių sankcijų raundų Vašingtonas toliau baugina atsisakymais išduoti Amerikos vizas, grasina Rusijos verslui įšaldyti nuosavybės ir finansų aktyvus, užmiršdamas, kad privačios nuosavybės ir svetimų atėmimas vadinamas plėšimu“, – pridūrė Rusijos URM.

Dėl šių sankcijų Jungtinės Valstijos patenka į „rinkos ekonomikos ir laisvos sąžiningos konkurencijos priešininkų“ kategoriją, nes jos „naudoja šiuos administracinius metodus varžovams užsienio rinkose šalinti“.

Anksčiau penktadienį JAV administracija nusitaikė į Rusijos prezidento Vladimiro Putino artimiausią aplinką, o besivystančią diplomatinę krizę kai kurie jau vadina nauju šaltuoju karu.

Naujosios sankcijos, be kita ko, paskelbtos aliuminio magnatui Olegui Deripaskai bei Aleksejui Mileriui, valstybinės dujų milžinės „Gazprom“ direktoriui. Bet kokie jų aktyvai, esantys į JAV jurisdikciją patenkančiose teritorijose, nuo šiol gali būti įšaldyti.

Sankcijos įvestos ir „Rosoboroneksport“, atliekančiai svarbų vaidmenį V. Putinui siekiant paremti savo šalies kariuomenės modernizavimą iš lėšų, gautų už pasauliui parduodamą pažangią ginkluotę.

Tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerija savo pareiškime tvirtina, kad „jokios spaudimo priemonės neišstums Rusijos iš pasirinkto kurso. Jos tik demonstruoja JAV nesugebėjimą pasiekti išsikeltų tikslų ir konsoliduoja Rusijos visuomenę.“

Naujausios sankcijos buvo paskelbtos pagal anksčiau priimtą JAV įstatymą, kuriuo Maskvą siekiama nubausti už konfrontacinius veiksmus apskritai, įskaitant veiksmus Kryme ir Rytų Ukrainoje, paramą Sirijos prezidentui Basharui al Assadui (Bašarui Asadui), kibernetines atakas ir bandymą pakenkti Vakarų demokratijoms.

Tačiau Vašingtono, jo sąjungininkų ir Maskvos ryšiai taip pat pasiekė naujas žemumas nuo Šaltojo karo pabaigos dėl praeitą mėnesį įvykdyto išpuolio prieš Anglijoje gyvenusį buvusį Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukrą.

Sveikina naujas sankcijas

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) penktadienį pareiškė sveikinantis naujas JAV sankcijas Rusijai.

"Sveikinu naujus ryžtingus JAV veiksmus, nukreiptus prieš piktavališką Rusijos veiklą, įvedant sankcijas dar vieniems Rusijos subjektams, turinčius ryšių su Kremliumi. Tarptautinė bendruomenė ir toliau demonstruoja, kad niekas nebetoleruos primygtinį Rusijos priešiškumą", – socialiniame tinkle "Twitter" parašė jis.

Anksčiau penktadienį JAV Iždo departamento paskelbė sankcijas 17 Rusijos valstybės tarnautojų, septyniems oligarchams, palaikantiems glaudžius ryšius su prezidentu Vladimiru Putinu, ir 12 valstybinių įmonių.

"Rusijos vyriausybė neproporcingai veikia oligarchų ir valdžios elito naudai. Rusijos vyriausybė vykdo įvairią konfrontacinę veiklą visame pasaulyje, tokią kaip besitęsianti Krymo okupacija ir smurto kurstymas Rytų Ukrainoje, parama atsargomis ir ginkluote (Sirijos prezidento) Basharo al Assado (Bašaro Asado) režimui, kad jis gali bombarduoti savo piliečius; (Rusija) mėgina pakenkti Vakarų demokratijoms ir vykdo priešišką kibernetinę veiklą", – pareiškė JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas (Stivenas Mnušinas).