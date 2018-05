R. Abramovičius gavo Izraelio pilietybę ir tapo turtingiausiu šalies piliečiu

Rusų milijardierius ir futbolo klubo „Chelsea“ savininkas Romanas Abramovičius pirmadienį gavo Izraelio pilietybę, pranešė laikraštis „The Times of Israel“.

Pasak leidinio, žydų kilmės R. Abramovičius anksčiau pirmadienį atskrido į tarptautinį Tel Avivo Ben Guriono oro uostą privačiu lėktuvu ir gavo Izraelio pilietybę, pasinaudojęs sugrįžimo įstatymo nuostatomis.

Laikraštis „Yediot Ahronot“ nurodė, kad verslininkas jau atsidarė banko sąskaitą Izraelyje.

Kiek anksčiau žiniasklaida skelbė, kad balandį, R. Abramovičiui būnant kitoje šalyje, pasibaigė jo Didžiosios Britanijos vizos galiojimas. Rusų verslininko prašymas pratęsti vizos galiojimą šiuo metu tebėra svarstomas.

Britanijos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje sakoma, kad daugeliu atvejų Izraelio piliečiai turi galimybę Britanijoje be vizos būti iki šešių mėnesių, jei jų vizito tikslas yra turizmas, verslas ar studijos.

Be to, Izraelio piliečiai gali be vizų keliauti į daugybę kitų pasaulio valstybių.

Praėjusią savaitę Izraelio leidinys „Israel Hayom“ pranešė, kad 2015 metais R. Abramovičius įsigijo nekilnojamojo turto viename prestižiniame Tel Avivo rajone.

„The Times of Israel“ skelbia, kad R. Abramovičius taps turtingiausiu Izraelio piliečiu. Anksčiau jis yra keletą kartų lankęsis šioje šalyje ir investavęs keliose vietinėse kompanijose.