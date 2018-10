Prieštaringai vertinamas B. Kavanaugh prisaikdintas JAV Aukščiausiojo Teismo teisėju

Teismo pirmininkas Johnas Robertsas (Džonas Robertsas) priėmė B. Kavanaugh konstitucinę priesaiką, o atsistatydinęs teisėjas Anthony Kennedy (Entonis Kenedis), kurio vietą prieštaringai vertinamas konservatorius ir užėmė, per privačią ceremoniją Aukščiausiajame Teisme priėmė jo teisėjo priesaiką.

B. Kavanaugh tapus 102-uoju AT teisėju, prie teismo pastato susirinko dešimtys protestuotojų, kurie surengė garsią demonstraciją. Vienu metu jie puolė ant teismo laiptų ir ėmė daužyti puošnias bronzines duris.

Prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiūlytą kandidatą, kurio paskyrimo procesą aptemdė kaltinimai lytine prievarta, senatoriai anksčiau šeštadienį patvirtino 50 balsų prieš 48.

Protestuotojai prieš 53 metų teisėjo paskyrimą nepasitenkinimą reiškė Vašingtone bei kituose miestuose.

Nuožmi kova dėl B. Kavanaugh paskyrimo supurtė JAV politinę sceną bei sutrikdė status quo Kapitolijuje likus vos vienam mėnesiui iki itin svarbių Kongreso kadencijos vidurio rinkimų.

Dviejų balsų persvara, nulėmusi B. Kavanaugh paskyrimą į AT teisėjus, buvo mažiausia nuo pat 1881-ųjų, o procesas – labiausiai ginčytinas nuo Clarence'o Thomaso (Klerenso Tomaso) paskyrimo į AT 1991 metais.

„Tai yra istorinis vakaras“, – šalininkams Kanzaso valstijoje sakė D. Trumpas, šeštadienį parašu patvirtinęs B. Kavanaugh paskyrimą į AT.

„Stoviu prieš jus po nuostabios pergalės mūsų šaliai, mūsų žmonėms ir mūsų mylimai Konstitucijai“, – sakė JAV prezidentas

D. Trumpas pirmadienį Baltuosiuose rūmuose priims B. Kavanaugh – čia bus surengta vieša naujojo AT teisėjo prisaikdinimo ceremonija.

Respublikonai „užsivedę“

B. Kavanaugh kandidatūra užimti į pensiją išėjusio teisėjo A. Kennedy vietą prieštaringai buvo vertinama nuo pat pradžių, bet tuomet dėmesys buvo nukrypęs į konservatyvias B. Kavanaugh pažiūras.

Žibalo į ugnį teisėjo patvirtinimo procese įpylė vieno universiteto profesorė psichologė Christine Blasey Ford (Kristin Bleizi Ford), kuri teigė, kad girtas B. Kavanaugh 1982 metų vasarą, kuomet jie dar mokėsi mokykloje, bandė ją išžaginti per vieną vakarėlį.

Po balsavimo Senate prie Kapitolijaus susirinkę protestuotojai neslėpė savo pykčio. Jie skandavo „Gėda!“ bei „Lapkritis artėja!“, omenyje turėdami kadencijos vidurio rinkimus, o policija surišo kai kurių demonstrantų rankas.

„Aš esu čia, nes prezidentas Trumpas pasityčiojo iš seksualinių išpuolių aukų“, – sakė 50-metė Šiaurės Karolinos gyventoja Kara Harrington (Kara Harington).

„Tai kažką manyje sužadino. Aš pati jaunystėje buvau užpulta ir niekam to nesakiau“, – tęsė ji.

Tuo tarpu respublikonų daugumos lyderis Senate Mitchas McConnellas (Mičas Makonelas), kuris prieštaravo B. Kavanaugh kritikams, teigė, kad jis „didžiuojasi“ savo kolegomis bei savo partijai prognozavo šviesią ateitį.

„Mūsų partija yra užsivedusi. Mes pagaliau atradome dalyką, kuris užvestų visą respublikonų bazę, ir jį sugalvojome ne mes patys. Tai padarė kita pusė“, – po B. Kavanaugh patvirtinimo sakė M. McConnellas.

Triumfuojantis Trumpas

B. Kavanaugh paskyrimas prieš kadencijos vidurį žymi vieną didžiausių D. Trumpo prezidentavimo pergalių: šiuo metu respublikonai kontroliuoja Baltuosius rūmus, Senatą ir Atstovų rūmus, be to, AT nuo šiol turi tvirtą konservatyvių pažiūrų teisėjų daugumą.

Kanzase D. Trumpas pasinaudojo proga įgelti savo oponentams.

„Radikalūs demokratai pavirto į piktą gaują. Siekdami galios demokratai yra pasiruošę sukelti didžiulę žalą – tik įsivaizduokite, kaip jie viską nusiaubs, jei kada nors gaus galią, kurios taip trokšta“, – sakė JAV prezidentas.

B. Kavanaugh D. Trumpas gyrė kaip „puikios asmenybės ir intelekto žmogų“ ir teigė, kad B. Kavanaugh dirbs kartu su kitu jo paskirtu teisėju Neilu Gorsuchu (Nilu Gorsuku), kad apsaugotų „šventas amerikiečių teises“.

Tuo tarpu demokratų senatoriai, iš visų jėgų stengęsi sustabdyti B. Kavanaugh paskyrimą, teigė, kad ši kova motyvuos jų partijos rinkėjus lapkritį.

„Tai yra liūdna diena, bet atpildas turės būti rinkimų dieną“, – žurnalistams sakė demokratų senatorė Amy Klobuchar (Eimi Klobukar).

Senatorė Lisa Murkowski (Liza Murkovski) – vienintelė respublikonė, prieštaravusi B. Kavanaugh paskyrimui – sakė, kad Senatui ir amerikiečiams atėjo laikas „gydytis žaizdas“ po kelių itin sunkių savaičių.

Ji pripažino istorinį Senato balsavimą pertraukusių protestuotojų sielvartą.

„Aš užmerkiau akis ir meldžiausi – meldžiausi iš juos, už mus ir už šalį“, – po balsavimo sakė L. Murkowski.