Pasaulio banko vadovas J. Y. Kimas atsistatydina

„Man buvo didelė garbė būti šios ypatingos institucijos, pilnos žmonių, pasišventusių misijai mūsų gyvenimo laiku užbaigti ypač didelio skurdo įsigalėjimą“, - pranešime sakė J. Y. Kimas.



„Visame pasaulyje augant skurdžiai gyvenančiųjų lūkesčiams, didėjant jų problemoms, kaip klimato kaitai, pandemijoms, badui ir pabėgėlių srautams, Pasaulio banko darbas dabar yra svarbesnis nei kada nors anksčiau. Buvimą šios organizacijos prezidentu visų šių iššūkių akivaizdoje laikau didžiule privilegija“, - Pasaulio bankui dėkojo J. Y. Kimas.



J. Y. Kimas, 2012 m. perėmęs vadovavimą pasauliniam skolintojui, prisijungs prie kol kas neatskleistos bendrovės, dirbančios su investicijomis besivystančiose šalyse.



Taip pat J. Y. Kimas pranešė vėl prisijungsiantis prie jo prieš daugiau nei 30 metų įkurtos organizacijos „Sveikatos partneriai“ (PIH): „Laukiu sugrįžimo į PIH, kur galėsiu vėl dirbti su ilgamečiais draugais ir kolegomis, sprendžiant įvairius pasaulio sveikatos ir švietimo klausimus“.



Be šių veiklų, Pasaulio banko prezidentas patikino tęsiantis bendradarbiavimą su Brauno universitetu: „Tęsiu veiklą Brauno universitete kaip partneris, laukiu, kada galėsiu pradėti dirbti vyriausiuoju tyrėju Brauno universiteto Vatsono tarptautinių ir viešųjų reikalų institute“.



Pasaulio banko generalinė direktorė Kristalina Georgieva eis laikinosios prezidentės pareigas po to, kai postą vasario 1 d. paliks J. Y. Kimas, teigiama banko pranešime.



Vadovaujant J. Y. Kimui, Pasaulio bankas užsibrėžė tikslą iki 2030-ųjų panaikinti ypač didelį skurdą ir padidino finansavimą šiam tikslui pasiekti. Praėjusiais metais Pasaulio bankas taip pat gavo JAV vyriausybės leidimą padidinti banko kapitalą 13 mlrd. dolerių po to, kai bankas sutiko su Donaldo Trumpo administracijos reikalavimais sumažinti paskolas didesnes pajamas gaunančioms šalims, kaip Kinijai.