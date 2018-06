Palydovinės nuotraukos rodo, kad Pchenjanas sunaikino dalį raketų bandymų įrangos

Netoli šalies šiaurės vakaruose esančio Kusongo miesto buvo sunaikintas stendas, skirtas raketų paleidimo bandymams, sakė Šiaurės Korėjos ekspertas Josephas Bermudezas (Džozefas Bermudesas).

Jo analizė buvo paskelbta apie Šiaurės Korėją rašančioje interneto svetainėje „38 North“.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) anksčiau šiemet paskelbė nuo balandžio 21 dienos sustabdantis branduolinius ir raketų bandymus bei uždarantis branduolinių bandymų Pungjė-ri poligoną.

Nors praeitais metais Kim Jong Unas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) svaidėsi asmeniniais įžeidimais ir grasino karu, netikėtai išsivystęs dialogas tarp ilgamečių priešininkų dabar veda prie birželio 12-ąją Singapūre planuojamo surengti viršūnių susitikimo.

Per šį diplomatinį atšilimą Kim Jong Unas susitiko su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu (Mun Džejinu) ir per trumpesnį nei mėnesio laikotarpį dukart nuvyko susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).

Vašingtonas siekia Šiaurės Korėjos „visiškos, patikrinamos ir negrižtamos denuklearizacijos“ ir pabrėžia, kad svarbiausias akcentas – galimybė tikrinti šį procesą.

Vis dėlto skeptikai sako, kad Pchenjanas iki šiol neprisiėmė jokių viešų įsipareigojimų atsisakyti savo strateginio arsenalo, įskaitant tarpžemynines balistines raketas, galinčias pasiekti Jungtines Valstijas.

Šiaurės Korėja praėjusį mėnesį įvykdė pažadą likviduoti savo branduolinių bandymų poligoną. Pungjė-ri poligonas, kuriame Šiaurės Korėja surengė visus šešis savo branduolinius bandymus, buvo sunaikintas per virtinę sprogimų stebint užsienio žurnalistams.

Šis žingsnis yra negrįžtamas, tačiau Pchenjanui reikėtų priimti daugiau svarbių sprendimų, siekiant patenkinti D. Trumpo denuklearizacijos reikalavimą.

Pasak J. Bermudezo, į šiaurę nuo Kusongo esančiame Iha-ri poligone buvo kuriama vidutinio nuotolio kietojo kuro raketa, kurią būtų galima paleisti greičiau ir slapčiau nei raketas, varomas skystuoju kuru. Be to, tame poligone buvo galima bandyti mobiliąsias tarpžemynines balistines raketas, kurias Pchenjanas demonstravo per praėjusių metų paradą.

„38 North“ analizėje skelbiama, kad griovimo darbai tame poligone prasidėjo antrą gegužės savaitę, o gegužės 19-ąją padarytoje nuotraukoje matoma, kad įrengimai jau buvo beveik sunaikinti. Vis dėlto dar neaišku, ar tai rodo, jog Šiaurės Korėja nutraukia šį savo raketų bandymų aspektą, ar planuoja ateityje pasistatyti panašių įrenginių.

Buvusio JAV Valstybės departamento pareigūno ir „38 North“ redaktoriaus Joelio Wito (Džoelio Vito) teigimu, tai yra nedidelis žingsnis, kuriuo Pchenjanas siekia pademonstruoti savo rimtą nusiteikimą nutraukti savo ilgo nuotolio raketų programą. Tačiau, pasak eksperto, kol kas neaišku, ar Šiaurės Korėja yra pasiryžusi žengti didesnių žingsnių.