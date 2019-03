P. Porošenka: Ukraina pasistatys branduolinio kuro gamyklą

„Dėl „Energoatom“ ryžto diversifikacijos procesas sėkmingai vyksta. 2018-aisiais trečiasis Pietų Ukrainos atominės elektrinės (AE) energetinis blokas tapo pirmuoju energetiniu bloku šalyje, kuris yra visiškai varomas „Westinghouse“ kuru“, - sakė P. Porošenka.

„Tolesnis žingsnis bus mūsų atominių jėgainių aprūpinimas nuosavu branduoliniu kuru. Mes turime pasistatyti branduolinio kuro gamyklą, kuri įeis į „Energoatom“ sudėtį“, - Ukrainos prezidentą cituoja „Energoatom“ spaudos tarnyba.

Pasak P. Porošenkos, Ukrainos atominės energetikos plėtrai taip pat būtina užbaigti trečio ir ketvirto energetinių blokų Chmelnyckio AE statybas ir realizuoti projektą „Energetinis tiltas „Ukraina-ES“.

Ukrainos prezidentas taip pat išreiškė pritarimą elektros energijos rinkos reformoms, iš kurių daugiausia naudos gaus būtent „Energoatom“.

Sausį Ukrainos energetikos ministras Ihoris Nasalykas sakė, kad Ukrainoje branduolinio kuro gamykla gali atsirasti per artimiausius trejus metus. Pasak jo, Ukraina gavo Jungtinių Valstijų bendrovės „Westinghouse“ leidimą naudoti branduolinio kuro gamybos technologijas statant gamyklą. Be to, ministras patikino, kad Ukraina laipsniškai mažina branduolinio kuro importą iš Rusijos ir didina importą iš JAV.

Ukrainos energetikos ministerijos duomenimis, pernai „Westinghouse“ Ukrainai parduodamo kuro dalis sudarė 45 proc. viso branduolinio kuro importo, likę 55 proc. kuro importuojami iš Rusijos.