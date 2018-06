A. Navalnas atmeta sprendimą pratęsti jam bandomąjį laikotarpį

Anksčiau pirmadienį Maskvos teismas patenkino Federalinės bausmių vykdymo tarnybos (FSIN) prašymą pratęsti A. Navalnui skirtą bandomąjį laikotarpį dar vieniems metams, iki 2019-ųjų liepos.

Be kita, ko, šis sprendimas A. Navalnui užkerta kelią balotiruotis rinkimuose.

“(Teisėja) paskelbė sprendimą, kad dabar kiekvieną pirmadienį privalėsiu ateiti į kriminalinę inspekciją ir registruotis ten kaip nuteistasis. Be to, ji dar metams pratęsė terminą, per kurį man uždrausta dalyvauti rinkimuose“, – A. Navalnas rašė savo „Instagram paskyroje“.

„Visa tai buvo atlikta nedalyvaujant mano gynėjams. Tokio „teismo“ nepripažįstu ir jo sprendimų, žinoma, nevykdysiu“, – pridūrė jis.

Šio įnirtino Kremliaus kritiko atstovė Kira Jarmyš patvirtino naujienų agentūrai „Interfax“, kad A. Navalnas neketina registruotis policijoje.

Pasak atstovės, A. Navalnas suvokia, kad visada išlieka pavojus, jog jam skirta lyginė laisvės atėmimo bausmė bus pakeista realia, „tačiau tai nepriklauso nuo teismo“.

„Tai politinis sprendimas sprendimas, priimamas Kremliuje“, – pridūrė K. Jarmyš.

A. Navalnui buvo iškelta ištisa virtinė bylų, kurias jo šalininkai laiko ženklu, kad Kremlius dėl šio veikėjo įtakos smarkiai nerimauja.

2013 metais jis buvo pripažintas kaltas turto grobstymo iš valstybinės miškų ūkio įmonės „Kirovles“ byloje. Tąsyk jam buvo skirta lygtinė penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Dėl šio verdikto A. Navalno advokatai apskundė Rusiją Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT), argumentuodami, kad buvo pažeista jų kliento teisė į sąžiningą teismą. 2016 metų vasarį EŽTT pripažino, kad Rusija pažeidė A. Navalno teises, tačiau pernai bylą iš naujo išnagrinėjęs Rusijos teismas vėl pripažino A. Navalną kaltu.