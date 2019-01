Nauja apklausa: dauguma britų yra prieš „Brexitą“

Likę respondentai teigė, kad arba nedalyvautų tokiame referendume, arba dar nėra apsisprendę, arba nenorėjo atsakyti į atitinkamą klausimą. Jei šią respondentų grupę atmestume, santykis būtų 54 proc. už narystę ES, 46 proc. - prieš. Per referendumą 2016-aisiais ES šalininkai su 48 proc. balsų pralaimėjo „Brexito“ rėmėjams, surinkusiems 52 proc. balsų.

Nauja apklausa dar kartą parodo, kokia susiskaldžiusi šiuo klausimu yra šalis. Daug mėnesių nuomonės tyrėjai skelbia panašius rezultatus, pastaruoju metu „Brexito“ priešininkų šiek tiek padaugėjo. Per pastarąją apklausą „YouGov“ apklausė per 25 000 rinkėjų.

Ministrė pirmininkė Theresa May atmeta antro referendumo galimybę. Sekmadienį ji stočiai BBC, be to, pareiškė, kad surenti antrąjį balsavimą prieš kovo 29-ąją planuojamą išstojimo terminą neįmanoma. T. May siekia, kad britų parlamentas pritartų jos su Briuseliui sunkiai išsiderėtai „Brexito“ sutarčiai.