Londonas: Rusija šnipinėjo Skripalius prieš jų apnuodijimą

„Turime informacijos apie Rusijos žvalgybos tarnybos susidomėjimą Skripaliais mažiausiai nuo 2013 metų, kai į elektroninio pašto paskyras, priklausančias Julijai Skripal, nusitaikė GRU kibernetiniai specialistai“, – parašė M. Sedwillas, paminėdamas Rusijos užsienio karinės žvalgybos agentūrą.

Rusija kaltina „iškraipius“ išvadas

Rusijos užsienio reikalų ministras penktadienį apkaltino savo britų kolegą, kad šis iškraipė Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) tyrimo išvadas apie buvusio šnipo ir jo dukros apnuodijimą.

„Tokie politikai, kaip Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) vėl mėgina iškraipyti tiesą ir tikinti, kad OPCW savo pareiškimu remia visas be išimties Didžiosios Britanijos išvadas“, – pareiškė Sergejus Lavrovas.

Sergejus Lavrovas/ Scanpix nuotr.

„Ten pasakyta, kad OPCW ekspertai patvirtino tik Londono išvadas apie šios medžiagos cheminę sudėtį“, – pridūrė jis.

Ketvirtadienį OPCW sakė patvirtinusi „Jungtinės Karalystės išvadas apie toksinės cheminės medžiagos rūšį“.

Ataskaitos santraukoje organizacija neįvardijo panaudotos medžiagos, nors britų vyriausybė teigia, kad S. Skripalis buvo apnuodytas nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, sukurta sovietų mokslininkų XX amžiaus aštuntąjį dešimtmetį.

Be to, OPCW neįvertino, kas buvo atsakingas už kovo 4 dieną surengtą išpuolį prieš buvusį Rusijos dvigubą agentą. Per šį incidentą taip pat nukentėjo jo duktė Julija ir vienas vietos policininkas.

JK užsienio reikalų sekretorius savo ruožtu pabrėžė, jog „negali būti abejonių dėl to, kas panaudota, ir toliau nėra jokio alternatyvaus paaiškinimo, kas buvo atsakingas: tik Rusija turi priemonių, motyvą ir (atitinkamą) reputaciją“.

Rusija griežtai neigia kaip nors prisidėjusi prie pasikėsinimo, išprovokavusio didelį tarptautinį ginčas, per kurį buvo išsiųsta tiek Rusijos, tiek Vakarų diplomatų.