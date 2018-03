Londonas ir Maskva ginčijasi dėl buvusio rusų šnipo įtariamo apnuodijimo

Didžioji Britanija antradienį įspėjo ryžtingai reaguosianti, jei bus nustatyta, kad Rusijos valdžia atsakinga už numanomą buvusio rusų šnipo, rasto be sąmonės ant gatvės suoliuko pietryčių Anglijoje, apnuodijimą.

Šis Londono pareiškimas sulaukė griežtos Maskvos reakcijos.

Britų užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) sakė, kad jei paaiškės, jog Maskva prisidėjo prie šio incidento, Jungtinė Karalystė „imsis visų priemonių, kurias manys esant reikalingomis“, galbūt net pasitrauks iš šįmet Rusijoje vyksiančio Pasaulio futbolo čempionato.

Kiek vėliau šaltinis iš B. Johnsono aplinkos patikslino, kad užsienio reikalų sekretorius turėjo galvoje į čempionatą vyksiančius „aukšto rango pareigūnus ir iškilius valstybės veikėjus“.

Buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas 66 metų Sergejus Skripalis buvo nuteistas už šnipinėjimą Britanijai. 2010 metais jis buvo paleistas per Rusijos apsikeitimą šnipais su JAV ir įsikūrė Britanijoje, kuri jam suteikė prieglobstį.

Sekmadienį S. Skripalis buvo aptiktas praradęs sąmonę ant suoliuko šalia prekybos centro Anglijoje pietvakariniame Solsberio mieste. Kartu su S. Skripaliu buvo jo dukra Julia.

Policija pranešė, kad šie žmonės gydomi vietos ligoninės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje dėl įtariamo apsinuodijimo nežinoma medžiaga; jų būklė kritinė.

Kalbėdamas Bendruomenių Rūmuose B. Johnsonas sakė kol kas nieko nekaltinantis, tačiau pažymėjo, jog šis incidentas panašus į Kremliaus kritiko Aleksandro Litvinenkos nunuodijimą Londone 2006-aisiais.

Po dešimties metų buvo paskelbtos britų tyrimo išvados, kuriose buvo rašoma, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikriausiai davė nurodymą nužudyti buvusį KGB agentą A. Litvinenką.

„Jei bus rasta įrodymų, kad atsakomybė tenka valstybei, Jos Didenybės vyriausybė duos ryžtingą ir deramą atsaką“, – sakė užsienio reikalų sekretorius.

„Neliks nenubaustas joks bandymas atimti nekalto asmens gyvybę Jungtinės Karalystės teritorijoje“, – pridūrė jis.

B. Johnsonas netiesiogiai užsiminė, kad už incidento Solsberyje tikriausiai stovi Rusija. Pasitvirtinus šiems įtarimams „būtų sunku įsivaizduoti JK dalyvavimą Pasaulio futbolo čempionate“, pridūrė jis.

„Tiesiog absurdiška“

Rusija greitai sureagavo į šiuos britų užsienio reikalų sekretoriaus komentarus.

Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova radijo stoties „Echo Moskvy“ eteryje juos pavadino absurdu.

„Kažkoks absurdas, tiesiog nesuvokiama... Tokie užsienio politikos žinybos vadovo pareiškimai – absurdiški; yra procesinės normos, tyrimas, pagarba įstatymams“, – sakė M. Zacharova.

Ji sakė nesuprantanti, kaip „žmogus, užsiimantis užsienio politika ir nesusijęs su teisėsaugos institucijomis, daro tokius pareiškimus“.

„Kuo remdamasis? Visų pirma reikia atlikti elementarius tyrimo veiksmus“, – kalbėjo M. Zacharova.

Priminusi, kad B. Johnsonas susiejo šią situaciją su futbolu, Rusijos URM atstovė pažymėjo: „Dabar jie viską susieja su futbolu: Ukraina – nevažiuokime į Pasaulio futbolo čempionatą Rusijoje; Sirija – nevažiuokime; dopingas – nevažiuokime; o dabar dar ir tai“.

„Tai tiesiog absurdiška“, – piktinosi ji.

Rusijos ambasada Londone savo ruožtu apkaltino B. Johnsoną, kad šis grasina atpildu, „užuot pateikęs deramą oficialų paaiškinimą“.

„Užsienio reikalų sekretorius kalbėjo taip, tarsi tyrimas jau baigtas ir nustatyta, kad Rusijai tenka atsakomybė už tai, kas nutiko Solsberyje“, – rašoma diplomatinės atstovybės paskelbtame pareiškime.

„Regis, jau parašytas dar vienos antirusiškos kampanijos scenarijus“, – priduriama jame.

Vyriausybė informuojama

Britanijos nacionalinio saugumo taryba aptarė šį reikalą antradienio susitikime, kuriame ministrei pirmininkei Theresai May (Terezai Mei), B. Johnsonui ir kitiems svarbiausiems ministrams buvo pateikta naujausia informacija apie tyrimą, informavo vyriausybės atstovas spaudai.

Be to, vidaus reikalų sekretorė trečiadienį pirmininkaus nacionalinio saugumo komiteto (COBRA) pasitarimui, per kurį bus aptarta susidariusi padėtis, o ministrams pateikta naujausia informacija.

Nors Solsberio incidentas nesiejamas su terorizmu, bylos tyrimą kontroliuoja Britanijos nacionalinis kovos su terorizmu padalinys. Tai argumentuojama tuo, kad šis padalinys turi patyrusių ekspertų, reikalingų esant tokioms „neįprastoms aplinkybėms“.

Gynybos ministerijos tyrimų centras tiria „nežinomą medžiagą“, dėl kurios poveikio, kaip įtariama, S. Skripalis su dukra pasijuto prastai, skelbia šalies žiniasklaida.

Tuo tarpu vieta, kur ant suoliuko buvo rasti 66 metų S. Skripalis ir jo 33 metų dukra, tebėra atitverta.

Šalimais esantis restoranas „Zizzi“ pirmadienį nedirbo, o antradienį „atsargumo sumetimais“ buvo atitverta ir vietos alinė, nurodė policija.

Kiek anksčiau policija pranešė, kad dalis incidento vietoje dirbusių pagalbos tarnybų darbuotojų paprašė, kad juos apžiūrėtų medikai. Tačiau policijos pareigūnai pabrėžė, jog visuomenės sveikatai jokio pavojaus nėra.

Įtempti JK ir Rusijos santykiai

Po A. Litvininkos mirties 2006 metų lapkritį, praėjus kelioms savaitėms po to, kai jis viename Londono viešbutyje buvo apnuodytas radioaktyviu poloniu, Londono ir Maskvos diplomatiniai santykiai smarkiai pašlijo.

2016 metais paskelbtose britų atlikto tyrimo išvadose buvo rašoma, jog Rusijos prezidentas V. Putinas „tikriausiai pritarė“ A. Litvinenkos nužudymui.

Išvadose pagrindiniais įtariamaisiais šiuo nužudymu buvo įvardyti buvęs Rusijos slaptųjų tarnybų darbuotojas Andrejus Lugovojus ir buvęs sovietų pajėgų karys Dmitrijus Kovtunas, kurie tą lemtingą dieną viešbutyje „Millennium“ buvo susitikę su A.Litvinenka išgerti arbatos.

Daugelis britų įstatymų leidėjų antradienį kalbėjo apie Maskvoe keliamą grėsmę, primindami apie jos veiksmus Ukrainoje, kibernetines atakas bei kampaniją Sirijoje.

Bendruomenių Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Tomas Tugendhatas (Tomas Tagendatas) sakė, jog pirminiai duomenys rodo, jog Rusija susijusi Solsberio incidentu.

„Kol kas anksti kalbėti, ar taip yra iš tiesų, tačiau akivaizdu, jog esama visų Rusijos atakai būdingų požymių“, – sakė jis.

V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas antradienį sakė, kad Rusija neturi jokios informacijos apie Didžiojoje Britanijoje buvusį rusų šnipą ištikusios „tragedijos“ priežastis.

Jis taip pat nurodė, kad Rusija negavo jokių kreipimųsi dėl bendradarbiavimo atliekant su S. Skripaliu susijusio incidento tyrimą.

„Niekas su tokiu prašymu į mus nesikreipė, palūkėkime. Maskva visuomet atvira sąveikai“, – sakė jis.

JK policija „žino daugiau“ apie apnuodijusią medžiagą

Didžiojoje Britanijoje pareigūnai sako priartėję prie medžiagos, panaudotos kaip įtariama nunuodyti buvusį dvigubą rusų agentą, nustatymo, kai Maskva kaltina ir politikus, ir žurnalistus antirusiškų nuotaikų kurstymu.

Vidaus reikalų ministrė Amber Rudd (Amber Rad) po nacionalinio saugumo komiteto (COBRA) pasitarimo, per kurį aptarta susidariusi padėtis dėl S.Skripalio bylos, sakė, kad policija jau „žino daugiau apie tą medžiagą“.

Ji taip pat ragino „šaltai apmąstyti“ įtarimus nuodijimu, britų politikų ir žiniasklaidos jau siejamą su Rusija.

„Mums reikia išlaikyti galvas šaltas“, – sakė A. Rudd, pridurdama, kad tyrėjai reaguos į „faktus, ne į gandus“.