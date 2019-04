Lenkijoje irgi siaučia tymai: užfiksuota daugiau kaip 500 atvejų

Pasak medikų, tai - rekordinis rodiklis, nes pernai per analogišką laikotarpį tymais susirgo tik 32 žmonės.

Instituto duomenimis, per tris pirmuosius 2019 metų mėnesius tymais susirgo daugiau žmonių negu per visus 2018 metus, per kuriuos buvo užfiksuoti 339 tymų atvejai. O 2017 metais Lenkijoje tymais susirgo tik 63 žmonės.

Specialistai pažymi, kad susirgimų tymais skaičius išaugo ir visoj Europoje - 2018 metais žemyne užfiksuoti 82 tūkstančiai 596 šios ligos atvejai.