Katalonijos parlamentas pradeda naujo lyderio paiešką

Ispanijos ieškomas ir šiuo metu Belgijoje apsistojęs C. Puigdemont'as praėjusią savaitę paskelbė atsisakąs ketinimų grįžti į šį Ispanijos regioną kaip jo prezidentas, vildamasis, jog tai padės išspręsti užsitęsusią politinę krizę.

Šis jo apsisprendimas galėtų atverti kelią Katalonijoje pagaliau suformuoti normaliai funkcionuojančią vyriausybę ir susigrąžinti autonomiją. Madridas perėmė šio turtingo regiono kontrolę spalio mėnesį, kai Katalonijos parlamentas pamėgino paskelbti nepriklausomybę.

Regiono asamblėjos vadovas Rogeris Torrentas (Rožė Torentas) pirmadienį turėtų susitikti su septynių parlamentinių grupių atstovais ir išrinkti naują kandidatą.

Tačiau kol kas pasiūlytas vienintelis kandidatas, kurį įvardino pats C. Puigdemontas. Jis yra Jordi Sanchezas (Žordis Sankesas), įtakingos pilietinės organizacijos „Katalonijos nacionalinė asamblėja“ (ANC) vadovas.

Bet C. Puigdemonto siūlymas šiuo metu atrodo sunkiai įgyvendinamas, turint galvoje, kad J. Sanchezas jau ilgiau nei keturis mėnesius yra už grotų ir jam yra pareikšti įtarimai dėl raginimo maištauti. ANC vadovas yra vienas iš keturių separatistų, atsidūrusių už grotų dėl regiono bandymo atsiskirti nuo Ispanijos.

Be to J. Sanchezas nėra populiarus ir tarp C. Puigdemonto sąjungininkų separatistų. Mažiausia iš trijų nepriklausomybės siekiančių partijų „Liaudies vienybės kandidatūra“ (Candidatura d'Unitat Popular, CUP) grasina blokuoti jo nominavimą.

Kadangi C. Puigdemontas ir jo bendražygis Antoni Cominas Oliveresas (Antonis Kominas Alevaresas) yra Belgijoje ir balsavime dalyvauti negalės, I. Sanchezui gali pritrūkti reikiamos paramos.

Tačiau kol kas 7,5 mln. gyventojų turinti Katalonija neturi normaliai funkcionuojančios vyriausybės ir yra tiesiogiai kontroliuojama Madrido.

Suformavusi naują vyriausybę Katalonija atgaus savo autonomiją.