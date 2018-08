JAV žvalgyba: Rusija ir toliau kišasi į amerikiečių rinkimų procesą

„Tebestebime Rusijos paplitusią idėjinę kampaniją, kurios tikslas – silpninti ir skaldyti Jungtines Valstijas“, – nurodė nacionalinės žvalgybos direktorius Danas Coatsas (Danas Koutsas).

Daug JAV pareigūnų, įskaitant D. Coatsą, FTB direktorių Christopherį Wray (Kristoferį Rėjų) ir krašto saugumo vadovę Kirstjen Nielsen (Kirstien Nilsen), žadėjo ištirti ir patraukti atsakomybėn tuos, kas bando paveikti JAV visuomenės nuomonę ar vykdo, Ch. Wray žodžiais, „informacinį karą“.

„Nusitaikyta į pačią mūsų demokratiją“, – neįprastai tiesiai perspėjo K. Nielsen.

„Tai ne vien grėsmė rinkimų ciklui, – sakė Ch. Wray. – Mūsų priešininkai nuolat ir reguliariai bando pakenkti mūsų šaliai, ar tai būtų rinkimų sezonas, ar ne.“

D. Coatsas kaltino Kremlių: „Rusija naudojosi daugybe būdų, kuriais nori paveikti... per žiniasklaidą, socialinę žiniasklaidą, per "botus", per veikėjus, kuriuos nusamdo, per įgaliotinius.“

Šie komentarai yra šaižus kontrastas prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pozicijai, bet abu vyrai atmetė užuominas, kad prezidentas, kuris ne kartą neigė, kad Rusija stengėsi paveikti rinkimus jo naudai, nevertina šio klausimo rimtai.

Mūsų aukščiausio rango žvalgybos pareigūnai ne kartą perspėjo, kad #Putinas toliau taikosi į mūsų rinkimus ir sėja chaosą.

Laiške Kongresui patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas (Džonas Boltonas) sakė, kad administracija ėmėsi „plačių, istorinių veiksmų“ šiai grėsmei sustabdyti.

D. Trumpas galvojo apie sankcijų Maskvai švelninimą, surengė šiltų susitikimų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir atsisakė kritikuoti jį dėl kišimosi į JAV 2016 metų rinkimus.

Jis taip pat ne kartą ragino nutraukti tyrimą dėl Maskvos kišimosi, kurį atliekant jau apkaltinta daugiau kaip 20 rusų.

„Nuomonė“, ne įsakymas

Trečiadienį D. Trumpas pasakė generaliniam prokurorui nutraukti šį daug dėmesio sulaukusį tyrimą, kuriam vadovauja buvęs FTB direktorius Robertas Muelleris (Robertas Miuleris).

„Ši padėtis baisi, ir generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas (Džefas Sešonzas) turėtų tuojau pat sustabdyti šią Suklastotą Raganų Medžioklę, kol ji dar labiau neapjuodino mūsų šalies“, – sakoma D. Trumpo žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“.

Padėjėjai suskubo valdyti žalą ir tvirtino, kad jis nepaskelbė įsakymo kaip J. Sessionso bosas.

„Tai ne įsakymas, tai prezidento nuomonė“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders (Sara Sanders). Ji pridūrė, jog D. Trumpas nori, kad tyrimas „pasibaigtų“.

R. Muelleris aiškinasi, ar D. Trumpo rinkimų kampanija padėjo Rusijos bandymui paveikti 2016 metų JAV prezidento rinkimus ir ar bandė nuslėpti šį sąmokslą.

Paklaustas, ar kalbant apie šalies apsaugojimą galima pasitikėti administracija, Ch. Wray atsakė: „Galiu patikinti amerikiečius, kad FTB vyrai ir moterys, nuo direktoriaus iki žemiausių grandžių, laikysis savo priesaikos ir dirbs savo darbą.“

Respublikonų senatorius Johnas McCainas (Džonas Makeinas) buvo tarp tų, kas ragino JAV vyriausybę padaryti daugiau nei vien visuomenės perspėjimas.

„Mūsų aukščiausio rango žvalgybos pareigūnai ne kartą perspėjo, kad #Putinas toliau taikosi į mūsų rinkimus ir sėja chaosą, – tviteryje rašė jis. – Kol jis nesumokės, šios atakos plėsis.“

Kongresas šiuo metu svarsto sankcijų projektą, kuriuo siekiama atgrasyti Rusiją.