JAV žiniasklaida: D.Trumpas laiko Krymą Rusijos dalimi, o Ukrainą – korumpuota

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) per Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą, praėjusią savaitę vykusį Kanadoje, galingųjų valstybių lyderiams pareiškė, kad laiko Krymą Rusijos dalimi, ketvirtadienį pranešė amerikiečių portalas „Buzzfeed“, remdamasis dviem diplomatiniais šaltiniais.

„Prezidentas Trumpas G-7 lyderiams pareiškė, kad Krymas priklauso Rusijai, nes ten visi gyventojai šneka rusiškai“, – sakoma pranešime.

Pasak portalo, tokį pareiškimą prezidentas padarė per praėjusį penktadienį surengtą vakarienę.

Be to, „Buzzfeed“ praneša, kad D. Trumpas negailėjo kritikos Ukrainos valdžiai ir sakė, jog „Ukraina yra viena iš korumpuočiausių valstybių pasaulyje“.

Portalo teigimu, kol kas neaišku, ar tokios pastabos reiškia oficialios JAV pozicijos pokytį Krymo ir Ukrainos klausimu, ar tai tebuvo pokštas.

Be to, D. Trumpas per tą viršūnių susitikimą kritikavo savo pirmtaką Baracką Obamą (Baraką Obamą), nesukliudžiusį Rusijai aneksuoti Krymą.

„Obama gali šnekėti, ką panorėjęs, bet jis leido Rusijai aneksuoti Krymą“, – JAV vadovo žodžius citavo „Buzzfeed“.

Prieš pat G-7 viršūnių susitikimą D. Trumpas taip pat pasiūlė sugrąžinti Rusiją į galingiausių pasaulio šalių klubą, tačiau kiti Didžiojo septyneto lyderiai šios idėjos nepalaikė.

Baltieji rūmai kol kas nepakomentavo „Buzzfeed“ gautos informacijos apie prezidento nuomonę Krymo bei Ukrainos klausimu, pranešė portalas.