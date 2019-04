JAV senatoriai siūlo griežtinti sankcijas Rusijai

Įstatymo projekto, vadinamo „Deter Act“ („Atgrasymo aktas“), autoriai demokratas Chrisas Van Hollenas ir respublikonas Marco Rubio trečiadienį ir pristatys šį projektą, praneša „Reuters“. Projektu siekiama palengvinti Jungtinių Valstijų sankcijų Rusijos bankų, energetikos ir gynybos sektoriams įvedimą.

Kaip rašo su įstatymo projektu susipažinę „Reuters“ žurnalistai, įstatymo projektas numato, kad JAV nacionalinės žvalgybos direktorius per 30 dienų po bet kokių federalinių šalies rinkimų turėtų nuspręsti, ar Rusija kišosi į JAV rinkimus.

Jei nacionalinės žvalgybos direktorius nuspręstų, kad Rusija ar jai pavaldūs agentai visgi kišosi į JAV rinkimus, Rusijos atžvilgiu per 10 dienų būtų įvestos sankcijos. Sankcijos būtų įvedamos įvairiems Rusijos ūkio sektoriams. Pagal siūlomą projektą, sankcijos turėtų būti įvedamos dviem iš penkių didžiausių Rusijos bankų: „Sberbank“, „VTB Bank“, „Gazprombank“, „Vnešekonombank“ ir „Rosselchozbank“.

Be to, per 10 dienų po nustatyto Rusijos kišimosi į JAV rinkimus fakto būtų uždrausti visi JAV jurisdikcijoje atliekami mokėjimai, skirti Rusijos valstybės skolai, vyriausybės obligacijoms ar valstybinių įmonių finansams aptarnauti. Be to, būtų įšaldomas aukštų Rusijos pareigūnų turtas Jungtinėse Valstijose.

Įstatymo projektą senatoriai siūlo, nors kovą JAV generalinis prokuroras Williamas Barro patikino, kad beveik dvejus metus trukęs specialiojo prokuroro Roberto Muellerio tyrimas neaptiko Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV prezidento rinkimus fakto.

„Atgrasymo aktu“ taikomasi į Rusiją, tačiau projekte taip pažymima Kinijos, Irano ir Šiaurės Korėjos keliama kibernetinė grėsmė. Įstatymo projekte taip pat prašoma Donaldo Trumpo administracijos Kongresui pateikti strategiją, skirtą užkirsti kelią užsienio valstybių kišimuisi į Jungtinių Valstijų rinkimus.

Praėjusią savaitę skelbta, kad Baltieji rūmai jau vertina gautą naujų sankcijų Rusijos bankams ir ginklų pramonei paketą dėl pernai kovą Jungtinės Karalystės (JK) Solsberio mieste įvykdyto Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos Skripal apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas tuo metu pareiškė savo nuomonę apie JAV sankcijas jo šaliai, - esą Jungtinių Valstijų politika pastaruosius šimtą metų yra paremta sankcijomis Rusijai.