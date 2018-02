JAV psichologai apskaičiavo vidutines „laimingo žmogaus“ pajamas

Virdžinijos universiteto ir Indianos valstijoje įsikūrusio Purdue universiteto psichologai apskaičiavo optimalių pajamų visame pasaulyje vidurkį: 95 tūkst. JAV dolerių per metus vienam žmogui leis būti visiškai patenkintam gyvenimu, o emocinei pusiausvyrai užteks ir 60–75 tūkst. JAV dolerių per metus, rašo agentūra „MarketWatch“, remdamasi JAV žurnale „Nature Human Behavior“ paskelbta tyrimo ataskaita.

Šeimoms su vaikais prireiks daugiau pinigų, tačiau pajamų padidėjimas nebus tiesiogiai proporcingas šeimos narių skaičiui.

Geografiniai skirtumai yra neišvengiami: Australijoje vienam žmogui laimei reikia 125 tūkst. JAV dolerių per metus, Šiaurės Amerikoje – 105 tūkst. JAV dolerių, o Vakarų Europoje – 100 tūkst. JAV dolerių.

Tuo tarpu Rytų Europoje optimalus lygis yra kur kas žemesnis – 45 tūkst. JAV dolerių per metus. O Lotynų Amerikoje jis dar žemesnis – 35 tūkst. JAV dolerių per metus.

Mokslininkai išnagrinėjo konsultacijų įmonės „Gallup“ pasaulinio reitingo duomenis apie 1,7 mln. žmonių 164 pasaulio šalyse ir palygino uždarbio bei pasitenkinimo gyvenimu lygius. Kuo labiau pajamos viršija optimalų lygį, tuo mažiau žmogus džiaugiasi gyvenimu, tikina tyrimo autoriai.

„[Gerovės] įvertinimui daro poveikį standartai, pagal kuriuos asmenys save lygina su kitais“, – pareiškė Purdue universiteto psichologijos fakulteto doktorantas Andrew Jebbas (Endriu Džebas), komentuodamas tyrimo rezultatus.

Psichologai padarė išvadą, kad laimė turi lūžio tašką. Kuo daugiau mes turime, tuo daugiau norime. Tyrėjai kalba apie plačią pinigų ir laimės santykio problemą įvairiose kultūrose.

Jų skaičiavimais, vyrams (90 tūkst. JAV dolerių per metus) laimė atsieina pigiau negu moterims (100 tūkst. JAV dolerių per metus). Pradinį išsilavinimą turintiems žmonėms užtektų 70 tūkst. JAV dolerių per metus, tuo tarpu aukštąjį išsilavinimą turinčiam žmogui reikėtų jau 115 tūkst. JAV dolerių per metus.