JAV Aukščiausiasis teismas atmetė D. Trumpo skundą dėl DACA programos

JAV prezidento administracija teismui pateikė užklausą, teiraudamasi, ar ji turi teisę kitą mėnesį nutraukti Atidėtų veiksmų atvykusių vaikų atžvilgiu (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) programą.



Tačiau AT nurodė šios bylos nesvarstysiąs, nes sprendimo šiuo klausimu dar nepriėmė nė vienas iš šalies apeliacinių teismų.



Žemesnės instancijos teismai užblokavo prezidento mėginimą panaikinti DACA nuo kovo 5 dienos.



Dėl užsitęsusių politinių ir teisinių ginčų apie 700 tūkst. vaikų ir jaunuolių, dar žinomų kaip „Svajotojai“, gyvena teisinio neapibrėžtumo sąlygomis.



JAV administracija siekė gauti AT leidimą tęsti DACA panaikinimo procesą, kol vyksta įvairūs teisiniai ginčai.



Tačiau teisėjai pirmadienį informavo, kad šis skundas buvo atmestas. Plačiau savo sprendimo jie nekomentavo.



AT taip pat pridūrė, kad tikisi, jog žemesnės instancijos teismų sistema „nedelsdama imsis spręsti šią bylą“.