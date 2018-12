Internetu įsigyti prekę ar paslaugą iš kitos ES šalies tapo lengviau

Tyrimai rodo, kad 63 proc. internetinių parduotuvių iki šiol nesuteikdavo galimybės įsigyti prekių ar paslaugų iš kitų ES valstybių. Prekių srityje dažniausiai geografinis blokavimas būdavo taikomas buitiniams elektroniniams prietaisams (86 proc.), o paslaugų sektoriuje – sporto bilietams (40 proc.).

Įsigaliojus naujoms taisyklėms, kurias šių metų vasarį patvirtino Europos Parlamentas (EP), internetinės parduotuvės nebegalės be pagrindo blokuoti klientų iš kitų ES šalių arba nukreipti jų į kitus puslapius. Verslininkai neprivalės teikti prekių pristatymo į kitas šalis paslaugos, tačiau negalės drausti jos įsigyti kitos ES valstybės gyventojui, jei jis ras būdą atsiimti prekę pardavimo šalyje. Be to, pirkėjai iš kitų ES valstybių įgyja tokias pat teises kaip ir vietiniai klientai, taip pat ir teisę į vienodą kainą.

„Europos Parlamentas intensyviai derėjosi su ES valstybėmis dėl šio susitarimo, kad jis spėtų įsigalioti gruodžio pradžioje ir europiečiai turėtų didesnį prekių pasirinkimą prieš Kalėdas“, – sakė šio teisės akto pranešėja europarlamentarė Roza Thun (Europos liaudies frakcija, Lenkija).

Tarpvalstybinės prekybos paklausa Europoje sparčiai auga – per paskutinį dešimtmetį internete apsiperkančių europiečių padaugėjo beveik du kartus.