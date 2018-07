G-20 susitikime JAV siekia ES ir Kinijos nuolaidų

Buenos Airėse prasidedant Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių finansų ministrų ir centrinių bankų vadovų susitikimui, S. Mnuchinas paragino Kiniją ir ES gerbti „laisvą, teisingą ir abipusę prekybą“, bet jo kolega prancūzas atkirto, kad JAV privalo „grįžti į protą“.

Netylant kalboms apie eskaluojamą pasaulinį prekybos konfliktą, S. Mnuchinas neparodė lankstumo ES atžvilgiu po virtinės abipusių priemonių, prasidėjusių nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimo įvesti muitus plieno ir aliuminio importui.

„Mano žinia gana aiški; tai ta pati žinia, kurią prezidentas perdavė per G-7 (Didžiojo septyneto viršūnių susitikimą): jei Europa tiki laisvąja prekyba, mes pasirengę pasirašyti laisvosios prekybos susitarimą be muitų, be barjerų, nesusijusių su muitais, ir be subsidijų. Turi būti vis trys (dalykai)", – sakė S. Mnuchinas.

„JAV privalo deeskaluoti“

Tai išprovokavo griežtą Prancūzijos finansų ir ekonomikos ministro Bruno Le Maire'o (Bruno Le Mero) atsaką.

„Mes atsisakome derėtis su į galvą įremtu šautuvu, – sakė jis. – Tai JAV privalo žengti pirmą žingsnį dėl deeskalavimo.“

B. Le Maire'as sakė, jog tikisi D. Trumpo „požiūrio pasikeitimo“, nes antraip „nebus kito pasirinkimo, tik – atsakyti tuo pačiu“.

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) vadovė Christine Lagarde (Kristin Lagard) G-20 susitikimą pradėjo pakartodama savo nuogąstavimus, kad didėjantys prekybos suvaržymai pakenks pasauliniam BVP.

Tačiau S. Mnuchinas niekaip neparodė, kad JAV galėtų nusileisti.

Paklaustas apie D. Trumpo grasinimą įvesti muitus importuojamoms Kinijos prekėms, S. Mnuchinas atsakė: „Tai tikrai realistiška galimybė, tad aš šios galimybės nelaikyčiau minimalia.“

Pasak jo, Kinija privalo „atverti savo rinkas, kad galėtume teisingai konkuruoti“. Tačiau jis tvirtino, kad tai būtų „milžiniška galimybė mums ir milžiniška galimybė Kinijai“.

„Pralaimėtų visi“

Bręstantis pasaulio prekybos konfliktas, kaip ir tikėtasi, dominuoja derybose Argentinos sostinėje. Brazilijos finansų ministras Eduardo Guardia (Eduardu Gardija) sakė, kad daug delegatų kalbėjo apie „grėsmes ekonomikos horizonte“, kurios „veikia ekonomikas, ypač – kylančias“.

„Pasaulinė prekyba negali būti grindžiama stipriausiojo išlikimu“, – naujienų agentūrai AFP sakė B. Le Maire'as.

Pasak jo, Europa nerimauja dėl to, kad yra traukiama į pasaulinį prekybos karą, kuriame pralaimėtų visi.

„Mes visi, ypač Europos šalys, nerimaujame dėl šio prieš kelias savaites pradėto prekybos karo, – AFP sakė B. Le Maire'as. – Raginame Jungtines Valstijas grįžti į protą, gerbti daugiašališkumo taisykles ir gerbti savo sąjungininkes.“

Kriptovaliutos buvo dar viena tema, kuria S. Mnuchinas norėjo kalbėtis su kolegomis, „siekiant užtikrinti, kad G-20 turėtų deramas taisykles ir tai nevirstų neteisėtos veiklos šaltiniu ir priemonėmis“.