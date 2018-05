Estijos diplomatijos vadovas ragina Vakarus nešvelninti pozicijos Rusijos atžvilgiu

Komentuodamas neseniai pasirodžiusius Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio (Žano Klodo Junkerio) komentarus, esą Rusijos prezidentas yra „jo draugas“ ir kad neva yra „būtina atgaivinti kontaktus su Rusija, nes be Rusijos nebus kelio į Europos saugumą“, Estijos diplomatijos vadovas estų naujienų portalui ERR sakė, kad „Europos politikai, skelbiantys taikinantį požiūrį į Rusiją, kalba šiek tiek pro šalį, kai pabrėžia tik derybų ir atvirų kanalų su Rusija svarbą“.

Pasak S. Mikserio, „niekas niekada nesakė, kad turime ištrinti iš savo telefonų visus numerius, prasidedančius Rusijos kodais. Tikriausiai reikia bendrauti, nes Europa ir demokratinis pasaulis juk bendrauja su Kinija, Iranu, o pastaruoju metu gana intensyviai (kalbasi) net su Šiaurės Korėja. Žinoma, yra svarbių temų, kuriomis reikia kalbėtis su Rusija, bet ne aukojant savo principus“.

„Į šiurkščius tarptautinės teisės ir sutartų žaidimo taisyklių pažeidimus tikriausiai vertėtų atsakyti labai aiškiai, vieningai ir stipriai“, – teigė Estijos užsienio reikalų ministras.

Jo manymu, „jei Rusija nuosekliai palaiko cheminius ginklus prieš savo tautą naudojantį (Sirijos prezidentą) Basharą al Assadą (Bašarą Asadą), Europos valstybių teritorijoje organizuoja sėkmingus ar nesėkmingus pasikėsinimus nužudyti pabėgusius žvalgus, panaudodama tam radioaktyvias ar chemines medžiagas, tai veikiausiai negalima sakyti, kad galime būti tie, kurie turi žengti pirmuosius geranoriškus žingsnius, kad pagerėtų santykiai (su Maskva)“.

S. Mikseris pabrėžė, kad Vakarai praeityje jau yra žengę taikinančių žingsnių reaguodami į Rusijos šiurkščius taisyklių pažeidimus, „nors Kremlius visada traktuoja tokius žingsnius kaip Vakarų silpnumo išraišką, kuria verta pasinaudoti“.

Estijos diplomatijos vadovas paragino Vakarus veikti išvien.

„Jei Vakarų sankcijų politika bus vieninga, be abejonių, galėsime paveikti Rusiją daugiau nei Rusija galės paveikti kiekvieną iš mūsų, – pareiškė S. Mikseris. – Be abejo, tai nepatinka Rusijos lyderiams, dėl to jų reakcija tokia skausminga.“