ES derybininkas: „Brexit“ susitarimą realu pasiekti per 6-8 savaites

Europos Sąjungos vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier (Mišelis Barnjė) pirmadienį pareiškė, kad „realu“ tikėtis, jog susitarimas su Londonu dėl Didžiosios Britanijos išstojimo iš Bendrijos sąlygų bus pasiektas per artimiausias aštuonias savaites, vis labiau artėjant „Brexit“.

„Manau, realu, kad pasieksime susitarimą, „Brexit“ sutartį, per pirmą šių derybų etapą – per šešias ar aštuonias savaites“, – sakė M. Barnier per Slovėnijos Bledo mieste vykstančią konferenciją.

Londonas ir Briuselis turi vos kelis mėnesius, kad pasiektų susitarimą dėl ES ir JK „skyrybų“, turinčių įvykti 2019 metų kovo 29-ąją.